लाखों में वेतन लेने वाले लापरवाह सरकारी डॉक्टर पर 'नजर', रोजाना OPD, इमरजेंसी, ऑनकॉल ड्यूटी की होगी जांच

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पहली बार जिले में तैनात चिकित्सकों के काम का बिंदुवार आकलन होगा। अधिकारी एक -एक चिकित्सक के काम की निगरानी करेंगे। डेढ़ से तीन लाख रूपये मासिक वेतन लेने वाले चिकित्सकों की कुल ओपीडी, सर्जरी, वार्डों में भ्रमण, आनकाल चिकित्सा के साथ इमरजेंसी सेवाओं का ब्यौरा बनाया जाएगा।

जिला स्वास्थ्य समिति की पीपीटी में इसे मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा।चिकित्सक कब आया, कितने मरीज देखे, इमरजेंसी और वार्ड में विजिट किया या नहीं, ऑनकाॅल मरीज देखने पहुंचे अथवा नहीं इसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी। जिले में तीन सौ से अधिक चिकित्सक तैनात हैं। फिर भी छोटी छोटी बीमारी और हल्की चोट पर घायलों को रेफर कर दिया जाता है।