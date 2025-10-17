Language
    दीपावली से पहले दमघोंटू हवा: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित

    By Sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:14 PM (IST)

    दीवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर की हवा 'खराब' श्रेणी में पहुँच गई है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, हवा में प्रदूषक बढ़ गए हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन हो रही है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को लगातार चौथे दिन 'खराब' श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 254 दर्ज किया गया, जो इसे ''खराब'' श्रेणी में रखता है। दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से पांच ने वायु गुणवत्ता को ''बेहद खराब'' श्रेणी में बताया।

    एनसीआर के पड़ोसी शहरों में, गाजियाबाद में शुक्रवार को देश में सबसे खराब 306 एक्यूआई 'बहुत खराब' दर्ज किया गया। नोएडा (278) और गुरुग्राम (266) में भी 'खराब' वायु गुणवत्ता दर्ज की गई जबकि फरीदाबाद (105) 'मध्यम' श्रेणी में रहा। शुक्रवार को गाजियाबाद में भारत में सबसे प्रदूषित हवा रही, जबकि दिल्ली-एनसीआर समूह में आने वाले नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली अलग-अलग स्थानों पर देश के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे।

    केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा दिल्ली के लिए आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह का वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जारी किया गया है। शुक्रवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 17.9 प्रतिशत था, जैसा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों से पता चलता है।

    अब अगर मौसम की बात करें तो शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 94 से 49 प्रतिशत रहा।

    मौसम विभाग ने शनिवार सुबह हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।

    दिल्ली के इन इलाकों की हवा रही 'बेहद खराब'

    क्षेत्र एक्यूआई
    आनंद विहार  382
    वजीरपुर  351
    बवाना  315
    जहांगीरपुरी  342
    सीरीफोर्ट  309

