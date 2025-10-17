दीपावली से पहले दमघोंटू हवा: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को लगातार चौथे दिन 'खराब' श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 254 दर्ज किया गया, जो इसे ''खराब'' श्रेणी में रखता है। दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से पांच ने वायु गुणवत्ता को ''बेहद खराब'' श्रेणी में बताया।



एनसीआर के पड़ोसी शहरों में, गाजियाबाद में शुक्रवार को देश में सबसे खराब 306 एक्यूआई 'बहुत खराब' दर्ज किया गया। नोएडा (278) और गुरुग्राम (266) में भी 'खराब' वायु गुणवत्ता दर्ज की गई जबकि फरीदाबाद (105) 'मध्यम' श्रेणी में रहा। शुक्रवार को गाजियाबाद में भारत में सबसे प्रदूषित हवा रही, जबकि दिल्ली-एनसीआर समूह में आने वाले नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली अलग-अलग स्थानों पर देश के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे।