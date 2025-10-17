ASI Suicide Case: पति ने पढ़ाया, पत्नी बनी शिक्षिका…फिर आने लगी रिश्तों में दूरी और एएसआई ने कर ली खुदकुशी

संवाद सहयोगी, जागरण, डहीना (रेवाड़ी)। यह डरावनी कहानी है भरोसे के कत्ल की। पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को बदनाम करने की। विश्वास का सीना अपराध के खंजर से लहूलुहान करने की। दरअसल, जिस पत्नी को पढ़ा-लिखाकर और आत्मविश्वास से सराबोर करके पति ने सराकरी स्कूल में शिक्षिका बनने याेग्य बनाया था, उसी से तंग आकर पति ने आत्महत्या कर ली। अब हरियाणा पुलिस के एएसआई द्वारा फांसी लगाने की वारदात में यह बात पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बन गया है।

सुसाइड नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज इस संबंध में आत्महत्या से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इस पत्र में उसने पत्नी द्वारा की गई प्रताड़ना का जिक्र किया है। पुलिस ने इसी सुसाइड नोट के आधार पर पत्नी व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फंदे से लटका देखा तो मचाया शोर जैनाबाद गांव के रहने वाले 40 वर्षीय कृष्ण कुमार हरियाणा पुलिस में गुरुग्राम में एएसआई के पद पर तैनात थे। बृहस्पतिवार को ही वह गुरुग्राम से अपने गांव आए थे। देर शाम को अपने घर के एक कमरे में पंखे के हुक में फंदा लगा लिया। स्वजन ने उन्हें फंदे पर लटका देखा तो शोर मचाया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी।

सूचना के डहीना चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के पास एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दिल्ली में पीजीटी अध्यापक के रूप में तैनात शिक्षिका पत्नी व ससुरालजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

शिक्षिका की नौकरी के चयन में भागदौड़ की पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुसाइड नोट में कृष्ण कुमार ने लिखा है कि वर्ष 2007 में उसकी शादी खोल थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से हुई थी। विवाह के बाद पत्नी को उच्च शिक्षा के साथ ही बीएड कराया था। उसके बाद शिक्षिका की नौकरी के चयन में भागदौड़ की।

पत्नी की दिल्ली में शिक्षिका की नौकरी लगने के कुछ समय बाद दोनों में अनबन होने लगी। इस बीच, उनकी पत्नी दिल्ली में रहने लगी थी। वह अपने पीहर वालों की बात मानती थी। बच्चे भी अपने साथ ले गई। पुलिस थाने में शिकायत देकर परेशान कर रही थी। दो साल से पत्नी उससे अलग ही रह रही थी।

ससुरालवालों पर भी मुकदमा दर्ज डहीना चौकी पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर पत्नी सहित अन्य ससुरालजनों के विरुद्ध मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। मृतक एएसआई दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी का पिता था। दोनों बच्चों पत्नी के साथ रह रहे थे। एक की उम्र 13 तो दूसरे बच्चे की उम्र 15 साल है।

कृष्ण कुमार के चचेरे भाई टोनी ने बताया कि कृष्ण और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चला आ रहा था। यह विवाद पत्नी के दो साल पहले नौकरी लगने के बाद शुरू हुआ, इससे पहले दोनों सामान्य तरीके से रहते थे। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आत्महत्या की असली वजह तो उसने अपने सुसाइड नोट में ही लिखी हुई है।