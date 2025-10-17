Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धनतेरस पर दिल्ली में डीलर्स की चांदी, GST कटौती और छूट के असर से वाहन बिक्री में 30% उछाल

    By Nimish Hemant Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    धनतेरस पर दिल्ली के वाहन डीलरों की बिक्री में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। GST में कटौती और आकर्षक छूटों के कारण ग्राहकों ने जमकर वाहन खरीदे। इस उछाल से डीलर उत्साहित हैं और इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत मान रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धनतेरस पर दिल्ली में वाहनों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आई है। एक अनुमान के अनुसार अकेले धनतेरस पर सात हजार के करीब वाहनों की डिलीवरी होगी। जिसकी बुकिंग पहले से हो रखी है। वहीं, कई कारों को लेकर बुकिंग फिलहाल बंद है। डिलीवरी में देरी के चलते इस माह बुकिंग नहीं ली जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाजार के जानकारों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस धनतेरस वाहनों की मांग में 25 से 30 प्रतिशत की तेजी है। इसके पीछे बड़ा कारण जीएसटी दरों में 10 प्रतिशत की कटौती के साथ वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा दी जा रही बड़ी छूट है। इसके चलते कई कारों तथा दो पहिया वाहनों की कीमत वर्ष 2020-21 के स्तर पर आ गई है। इसके चलते हर कोई नया वाहन खरीदना चाहता है।

    सर्वाधिक मांग कारों के शुरुआती माॅडल में है, जिसकी कीमत चार लाख रुपये से शुरू हो जाती है। इसी तरह, इलेक्ट्रानिक, हाई ब्रीड, लग्जरी व एसयूवी में मांग उसी स्तर पर है। बाजार के जानकारों के अनुसार, पिछले माह दिल्ली में 11,700 कारें तथा 20 हजार के करीब दो पहिया वाहन बिके थे। इस पूरे त्यौहारी मौसम में 20 हजार कारें तथा 50 हजार दो पहिया वाहन बिकने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा रद, नई डेट की गई तय