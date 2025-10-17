धनतेरस पर दिल्ली में डीलर्स की चांदी, GST कटौती और छूट के असर से वाहन बिक्री में 30% उछाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धनतेरस पर दिल्ली में वाहनों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आई है। एक अनुमान के अनुसार अकेले धनतेरस पर सात हजार के करीब वाहनों की डिलीवरी होगी। जिसकी बुकिंग पहले से हो रखी है। वहीं, कई कारों को लेकर बुकिंग फिलहाल बंद है। डिलीवरी में देरी के चलते इस माह बुकिंग नहीं ली जा रही है।

बाजार के जानकारों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस धनतेरस वाहनों की मांग में 25 से 30 प्रतिशत की तेजी है। इसके पीछे बड़ा कारण जीएसटी दरों में 10 प्रतिशत की कटौती के साथ वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा दी जा रही बड़ी छूट है। इसके चलते कई कारों तथा दो पहिया वाहनों की कीमत वर्ष 2020-21 के स्तर पर आ गई है। इसके चलते हर कोई नया वाहन खरीदना चाहता है।