दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा रद, नई डेट की गई तय
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रही छमाही परीक्षाओं के दौरान, शिक्षा निदेशालय ने 11वीं कक्षा की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा पहले 18 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 31 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। छात्रों को नई तारीख की सूचना दे दी गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में छमाही परीक्षा चल रही है। इस बीच शिक्षा निदेशालय ने 11वीं का 18 अक्टूबर का शारीरिक शिक्षा की परीक्षा परिवहन एवं अन्य कारणों से रद कर दी है।
अब ये परीक्षा 31 अक्टूबर को आयोजित होगी। बाकी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। प्रधानाचार्यों ने कहा कि विद्यार्थियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। उन्हें परीक्षा की नई तारीख भी बता दी गई है।
