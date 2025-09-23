जिम से घर लौट रहे स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, मां का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को जिम से घर लौट रहे स्कूटी सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि विंडसर एंड नोवा सोसायटी निवासी सिद्धांत मलिक (23) की इसी साल निजी कंपनी में नौकरी लगी थी। सिद्धांत के पिता विजयपाल मलिक पूर्व में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके परिवार में एक बड़ा भाई और मां है।