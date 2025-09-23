Language
    जिम से घर लौट रहे स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, मां का रो-रोकर बुरा हाल

    By shobhit sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:28 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शनिवार शाम जिम से घर लौट रहे सिद्धांत मलिक नामक एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। सिद्धांत हाल ही में नौकरी पर लगा था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

    अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से स्कूटी सवार युवक की मौत।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को जिम से घर लौट रहे स्कूटी सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि विंडसर एंड नोवा सोसायटी निवासी सिद्धांत मलिक (23) की इसी साल निजी कंपनी में नौकरी लगी थी। सिद्धांत के पिता विजयपाल मलिक पूर्व में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके परिवार में एक बड़ा भाई और मां है।

    शनिवार शाम को सिद्धांत जिम से लौटकर घर जा रहे थे। स्वर्णजयंती पार्क के पास किसी अज्ञात वाहन ने सामने से स्कूटी में टक्कर मारी। सिद्धांत स्कूटी से गिरकर डिवाइडर से टकराए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    एसीपी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की पहचान की जा रही है।