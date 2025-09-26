स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान: बम्हेटा सीएचसी पर स्वास्थ्य व योग शिविर आयोजित

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनवर अंसारी चिकित्सकगण और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। योग विशेषज्ञ डॉ. विमल रस्तोगी ने लोगों को योग के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि तन-मन को संतुलित रखने का प्रभावी साधन है। नियमित योग से व्यक्ति स्वस्थ तनावमुक्त और ऊर्जावान रह सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान की अवधि के दौरान प्रतिदिन अलग-अलग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा

गाजियाबाद। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बम्हेटा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाकर परिवार व समाज को सशक्त करना है।

अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को एक स्वास्थ्य शिविर से हुई, जिसमें करीब 400 से अधिक मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच की। मरीजों को आवश्यक परामर्श के साथ-साथ निःशुल्क दवाइयां और जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

इसी क्रम में 24 सितंबर को योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनवर अंसारी, चिकित्सकगण और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। योग विशेषज्ञ डॉ. विमल रस्तोगी ने लोगों को योग के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम ही नहीं, बल्कि तन-मन को संतुलित रखने का प्रभावी साधन है। नियमित योग से व्यक्ति स्वस्थ, तनावमुक्त और ऊर्जावान रह सकता है।