    शारदीय नवरात्र आज से शुरू, गाजियाबाद में मां भगवती के स्वागत में सजे मंदिर; दर्शन को उमड़ेगी भक्तों की भीड़

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:09 AM (IST)

    गाजियाबाद के मंदिरों में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिरों को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया गया है। दिल्ली गेट स्थित देवी मंदिर सहित कई मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होंगे। संजय नगर के कालीबाड़ी में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। राजनगर एक्सटेंशन में दुर्गा पूजनोत्सव में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा।

    गाजियाबाद शहर भर के मंदिरों में सजावट की गई है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर भर के मंदिरों नवरात्र से एक दिन पहले माता रानी के स्वागत में फूलों एवं रंग-बिरंगी लाइटों से सजा सजावट की गई। मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे।

    इसके लिए मंदिर प्रबंध समितियों द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। घरों में भी नवरात्र के पर्व को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। शहर में जगह-जगह पंडाल लगाकर मां दुर्गा मूर्ति स्थापना भी की जाएगी। घरों व मंदिरों में माता रानी के नाम की अखंड ज्योति भी जलाई जाएगी।

    दिल्ली गेट स्थित देवी मंदिर में नवरात्र महोत्सव को तैयारियां शुरू हो गईं। रविवार को रात तक मंदिर में सजावट की गई। सोमवार को सुबह फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा। सुबह पूजा अर्चना होगी। नौ दिन तक प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ एवं हवन किया जाएगा।

    मंदिर में हर रोज कीर्तन होगा। नौवीं को मंदिर से पंखा शोभायात्रा निकाली जाएगी। वहीं शिव शक्ति धाम डासना में मां बगलामुखी का हवन किया जाएगा। गोल मार्केट स्थित माता वैष्णों मंदिर, श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर, श्री ठाकुरद्वारा मंदिर, मनन धाम मंदिर, पटेल नगर, राजनगर, शास्त्री नगर, गोविंदपुरम, विजय नगर आदि सभी जगह मंदिरों में तैयारियां की गई हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे।

    कालीबाड़ी में छठी को होगी प्रतिमा स्थापना

    संजय नगर स्थित कालीबाड़ी में छठी नवरात्र के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। साथ ही आनंदबेला का कार्यक्रम होगा। तीन दिन तक सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम होंगे। दशहरे को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।

    मंदिर में स्थापना के लिए साढ़े छह फीट की ईको फ्रेंडली प्रतिमा बनवाई गई है। जिसे मंदिर परिसर के अंदर की विसर्जित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर रविवार को ही मंदिर में तैयारियां शुरू हो गईं।

    दुर्गापूजनोत्सव में देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश

    राजनगर एक्सटेंशन में संकल्प सिद्धि फाउंडेशन द्वारा आयोजित चतुर्थ दुर्गा पूजनोत्सव तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक दिन पहले कार्यक्रम को लेकर पंडाल लगाकर सजावट की गई। 50 सोसायटियों के सहयोग से दुर्गापूजनोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मां दुर्गा की बड़ी मूर्ति की स्थापना कर पूरे 10 दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

    इस साल 22 सितंबर से दो अक्टूबर तक पंच आचार्य पंडितों की उपस्थिति में विधि-विधान से पूजा-अर्चना, मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। अंतिम चार दिन प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हर दिन एक विशेष थीम पर कार्यक्रम होंगे।

    28 सितंबर को रंगीलो भारत संस्कृति के रंग, 29 सितंबर देश और धरती हमारी पहचान, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम, 30 सितंबर को नवदुर्गा कार्यक्रम नारी शक्ति सम्मान होगा। एक अक्टूबर को को डांडिया उत्सव होगा।