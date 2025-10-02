'बिहार में बेईमानी हुई तो बीजेपी एलायंस जीतेगा, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो विपक्ष', राकेश टिकैट का बड़ा बयान

गाजियाबाद में किसान तिरंगा यात्रा के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली का रास्ता क्रांति गेट से होकर जाता है। किसानों को उनकी मेहनत का सही भाव नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली की कलम बेईमान है। उन्होंने पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान पर सरकार से किसानों की मदद करने की अपील की। बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बेईमानी होने पर बीजेपी एलायंस जीतेगा।

डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। दिल्ली का रास्ता इसी क्रांति गेट से होकर जाता है। किसान अपने खेत में पूरी मेहनत करता है, लेकिन भाव नहीं मिलता। फसल बोएगा किसान और फसल दिल्ली काट रही है। दिल्ली की कलम बेईमान है, यह पता चल गया। यह कहना था भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकट का। यह उन्होंने बृहस्पतिवार को गाजियाबाद के यूपी गेट बार्डर पर किसान तिरंगा यात्रा के दौरान कहा। वर्ष 2018 में दो अक्टूबर को हरिद्वार से राजघाट दिल्ली जाते वक्त किसानों को किसान क्रांति गेट की जगह पर ही रोक लिया गया था। तब हर वर्ष किसान यात्रा का आयोजन किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें