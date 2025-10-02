Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बिहार में बेईमानी हुई तो बीजेपी एलायंस जीतेगा, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो विपक्ष', राकेश टिकैट का बड़ा बयान

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    गाजियाबाद में किसान तिरंगा यात्रा के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली का रास्ता क्रांति गेट से होकर जाता है। किसानों को उनकी मेहनत का सही भाव नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली की कलम बेईमान है। उन्होंने पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान पर सरकार से किसानों की मदद करने की अपील की। बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बेईमानी होने पर बीजेपी एलायंस जीतेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    गाजियाबाद में किसान क्रांति यात्रा के दौरान पहुंचे राकेश टिकैत।

    डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। दिल्ली का रास्ता इसी क्रांति गेट से होकर जाता है। किसान अपने खेत में पूरी मेहनत करता है, लेकिन भाव नहीं मिलता।

    फसल बोएगा किसान और फसल दिल्ली काट रही है। दिल्ली की कलम बेईमान है, यह पता चल गया। यह कहना था भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकट का।

    यह उन्होंने बृहस्पतिवार को गाजियाबाद के यूपी गेट बार्डर पर किसान तिरंगा यात्रा के दौरान कहा। वर्ष 2018 में दो अक्टूबर को हरिद्वार से राजघाट दिल्ली जाते वक्त किसानों को किसान क्रांति गेट की जगह पर ही रोक लिया गया था। तब हर वर्ष किसान यात्रा का आयोजन किया जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि आंदोलन तो करने पड़ेंगे, यह रुक नहीं सकते। जैसे तूफान में पानी की जहाज चलता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा, अगर रुका तो पीछे चला जाएगा। ऐसे में आंदोलन तो करने पड़ेंगे, वरना सरकार भूल जाएगी, अधिकारी भूल जाएंगे।

    पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही पर कहा कि किसानों को नुकसान हुआ है, जिसकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब में फर्टिलाइजर और बीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे सरकार उपलब्ध कराए।

    उन्होंने कहा कि सरकार बात मान नहीं रही, चाहे फसल बीमा हो, एमएसपी हो, खाद-बीज की समस्या हो, पानी से पंजाब पूरा बर्बाद हो गया।

    किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री ने यह तक नहीं कहा कि अफसोस है। ये संघर्ष जारी रहेगा, पूरे देश भर में मीटिंग चल रही हैं।

    राकेश टिकैत ने बिहार चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में बेईमानी होगी तो बीजेपी एलायंस जीतेगा, ईमानदारी से चुनाव होगा तो विपक्ष जीतेगा।

    जीएसटी कानून में संशोधन को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि जीएसटी से जनता का तो कोई फायदा है नहीं, व्यापारी को हुआ होगा।

    यह भी पढ़ें- Ghaziabad News: यूपी गेट बॉर्डर पर किसानों का हवन, कार्यक्रम में पहुंचे राकेश टिकैत