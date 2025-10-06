गाजियाबाद में रातभर रुक-रुक कर होती रही बारिश, ठंडी हवा से मौसम हुआ सुहाना

गाजियाबाद में हफ्ते भर की गर्मी के बाद रविवार रात हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई जिससे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्व पार्षद मनीष पंडित को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हफ्तेभर लगातार गर्मी रहने के बाद रविवार देर रात तेज हवा चलने के साथ हुई वर्षा के बाद तापमान में गिरावट आई तो गर्मी से राहत मिली। इसके बाद दोपहर में ठंडी हवा चलने के साथ वर्षा होने लगी, जिससे शाम को हल्की ठंड महसूस हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में बादल मंडराते रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इससे गर्मी से राहत रहेगी।

हफ्तेभर पहले वर्षा होने से गर्मी से राहत मिली हुई थी। इसके बाद लगातार तेज धूप शहरवासियों तो तपाती रही। रविवार देर रात करीब एक बजे आसमान में बादल घिर आए। तेज हवा चलने के साथ आसमान में बिजली चमकने लगी। जिसके कुछ देर बाद ही वर्षा शुरू हो गई जो सुबह तक रुक रुक कर होती रही।

इससे रात में गर्मी से राहत रही। इसके बाद सुबह से दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर में फिर से वर्षा शुरू हो गई। जिसके बाद तापमान में गिरावट के साथ शाम को खुले आसमान के नीचे हल्की सर्दी महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।