    गाजियाबाद में बिजली कटौती से मचा हाहाकार, गर्मी में निवासियों को हुई काफी दिक्कत

    By lakshay chaudhary Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:40 AM (IST)

    रविवार को गाजियाबाद के कई इलाकों में बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। ऊर्जा निगम ने पहले से ही इसकी सूचना दी थी। लाल कुआं त्यागी मार्केट नवयुग मार्केट और मुकुंद नगर में कई घंटों तक बिजली गुल रही। निगम के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्य के लिए थी लेकिन गर्मी में लंबी कटौती से निवासियों को काफी दिक्कत हुई।

    रविवार को गाजियाबाद के कई इलाकों में बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के कई इलाकों में रविवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊर्जा निगम ने इन बिजली कटौती की पूर्व योजना बनाई थी और इसकी सूचना भी पहले ही दे दी गई थी। लेकिन, गर्मी के मौसम में बिजली न होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई।

    ऊर्जा निगम के अनुसार, व्यावसायिक योजना कार्य के चलते लाल कुआं-1 स्थित रेगमाल फैक्ट्री क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक चार घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। त्यागी मार्केट में दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।

    इसके अलावा, नवयुग मार्केट में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक कुल चार घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे बाजार के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हुई। मुकुंद नगर में भी सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। पांच घंटे की इस कटौती ने निवासियों की परेशानी और बढ़ा दी।

    ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह कटौती आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए थी और इसकी सार्वजनिक घोषणा पहले ही कर दी गई थी। हालांकि, निवासियों का कहना है कि इस गर्मी के मौसम में इतनी लंबी बिजली कटौती ने उनकी मुश्किलें राहत देने के बजाय बढ़ा दी हैं।