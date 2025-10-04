बरेली जा रहे सपा सांसदों को पुलिस ने रोका, एक घंटे तक चली बातचीत के बाद लौटाया दिल्ली

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बरेली जा रहे सपा सांसदों को शनिवार सुबह पुलिस ने एनएच-9 पर रोक लिया। सांसद इकरा हसन, सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद मुहिबुल्ला नदवी दिल्ली से बरेली के लिए निकले थे।

सूचना मिलने पर पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंची और तीनों सांसद के काफिले को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बरेली में लागू धारा-144 लागू होने की बात बताई।

करीब एक घंटे तक पुलिस ने सांसदों से वार्ता की, लेकिन सांसद आगे बढ़ने के लिए अड़े रहे। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि सांसदों को वापस दिल्ली भेजा गया।

पुलिस दिल्ली बार्डर तक उनके साथ रही। इस दौरान एनएच-9 पर यातायात भी बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई। सांसदों का काफिला दिल्ली भेजने के बाद यातायात को सुचारू कराया गया।

बरेली में पिछले शुक्रवार यानी कि 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था।

