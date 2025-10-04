Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में बेकाबू कार का कहर, मॉर्निंग वॉक पर निकले चार लोगों को मारी टक्कर; दो महिलाओं की मौत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    गाजियाबाद में जीटी रोड स्थित राकेश मार्ग कट पर सुबह करीब छह बजे एक दुखद घटना घटी। सैर कर रहे चार लोगों को एक अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी जिसमें दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गाजियाबाद में कार की टक्कर से दो महिलाओं की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जीटी रोड स्थित राकेश मार्ग कट पर आज (शनिवार) सुबह करीब छह बजे सैर कर रहे चार लोगों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि दो घायल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में मरने वालों के नाम

    इस दरदनाक हादसे में सावित्री देवी 60 वर्ष, निवासी न्यू कोट गांव एवं 56 वर्षीय मीनू प्रजापति निवासी न्यू कोट गांव की मौत हो गई।

    हादसे में घायल हुए लोग

    हादसे में विपिन शर्मा निवासी श्याम विहार कॉलोनी और न्यू कोट गांव निवासी कमलेश शर्मा घायल हो गए हैं।

    पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना लग रहा है, क्योंकि तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई है। उसके बाद चार लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में नेहरू नगर निवासी कार चालक भी घायल हुआ है। हादसे के समय वह बुलंदशहर से घर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।