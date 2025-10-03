Language
    गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के बढ़ रहे हैं मामले, रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग करेगा ये काम

    By Madan Panchal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:20 PM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर जाकर निगरानी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मरीजों की स्थिति का जायजा लेंगे और फॉगिंग की व्यवस्था करेंगे। बुखार के मरीजों के नमूने भी एकत्र किए जाएंगे। गुरुवार को डेंगू के तीन नए मामले सामने आए।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले डेंगू और मलेरिया के मरीजों की अब घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रवार नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। लोनी, भोजपुर, रजापुर और मुरादनगर में एक-एक और शहरी क्षेत्र में दो नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।

    इनकी निगरानी में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम मरीज के घर जाकर यह पता लगाएगी कि मरीज ठीक हुआ है या नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों को डेंगू तो नहीं है और पड़ोसियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी। अब तक मिले मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इन क्षेत्रों में फॉगिंग की व्यवस्था भी करेगा। इसके लिए नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में नगर निगम अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनसे समन्वय स्थापित करेंगे।

    जिला मलेरिया अधिकारी की निगरानी में कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा ट्रेसिंग और विनाश तथा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके लिए घरेलू नस्ल जांचकर्ताओं की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। सर्वेक्षण के लिए मरीजों का पूरा डाटा संकलित किया जा रहा है।

    बुखार के मरीजों के घर जाकर नमूने एकत्र करने की भी योजना है। जिला निगरानी अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के चिकित्सा अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रैपिड किट उपलब्ध करा दी गई हैं।

    24 घंटे में तीन डेंगू मरीज मिले

    स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को जिले में डेंगू के तीन नए मामले सामने आए। ये मामले लाजपत नगर, अर्थला और मोदीनगर में सामने आए। दो मरीजों को जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है। इससे डेंगू के कुल मामलों की संख्या 164 हो गई है।

    डेंगू प्रभावित क्षेत्र

    बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, डासना, बौद्ध विहार, लोनी, मोदी नगर, मुराद नगर, दौलतपुरा, दीन दयाल पुरी, घूकना, हरसांव, राज नगर, हिंडन विहार, कड़कड़ मॉडल, कैला भट्टा, कराहैड़ा, करते शास्त्री नगर, खोड़ा कॉलोनी, खोड़ा गांव, कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन, महाराजपुर प्रथम, इंदिरापुरम, मकनपुर, मिर्ज़ापुर, अर्थला मोहन नगर, नेहरू गार्डन, न्यू डिफेंस कॉलोनी, वसुंधरा, राज बाग, सादिक नगर, साधना नगर एन्क्लेव, साहिबाबाद, सरस्वती कॉलोनी, शालीमार गार्डन, शिप्रा सन सिटी, विजय नगर II और I, ब्रिज विहार, घूकना मोड़

    मलेरिया प्रभावित क्षेत्र

    आदर्श नगर खोड़ा, अर्थला मोहन नगर, बृज विहार, बौद्ध विहार, भोजपुर, डासना, मोदीनगर, मुरादनगर, दौलतपुरा, दीनदयालपुरी, न्यू डिफेंस कॉलोनी, हिंडन विहार, कैला भट्टा, खोड़ा गांव, महाराजपुर, मकनपुर, मिर्ज़ापुर, नेहरू नगर, राजबाग, साधना एन्क्लेव, सादिकनगर, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी

    पिछले पांच वर्षों में रिपोर्ट किए गए डेंगू और मलेरिया के मामलों का विवरण

    वर्ष डेंगू मलेरिया
    2021 1238 31
    2022 901 19
    2023 1261 28
    2024 196 27
    2025 164 80