    Navratri 2025: माता के जयकारों से गूंजे मंदिर, लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता

    By shobhit sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:13 AM (IST)

    साहिबाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। लोगों ने घरों और सोसायटियों में भी पूजा-अर्चना की और व्रत रखे। दुर्गा पूजा पंडालों में भी महोत्सव की शुरुआत हुई जहां बंगाली समुदाय ने देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करके पूजा-अर्चना की। डीएलएफ कॉलोनी में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव का शुभारंभ हुआ।

    साहिबाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नवरात्रि के पहले दिन ट्रांस हिंडन क्षेत्र के मंदिर माता के जयकारों से गूंज उठे। मोहन नगर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने देवी के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की।

    पहले दिन विधि-विधान से मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की गई। मंदिरों के अलावा सोसायटियों में भी पूजा-अर्चना और भजनों का आयोजन किया गया। दुर्गा महोत्सव की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र भर के दुर्गा पूजा पंडालों में भी रौनक बढ़ गई।

    इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, सूर्यनगर, चंद्रनगर, बृज विहार, राजेंद्रनगर और साहिबाबाद के मंदिरों में भक्तों ने पूजा-अर्चना और आरती की। लोगों ने घर पर ही व्रत रखा और नवरात्रि अनुष्ठान किए। दीप और कलश स्थापित किए गए। सोसायटियों के मंदिर परिसरों में पूजा-अर्चना के बाद शाम को भजनों का आयोजन किया गया।

    इंदिरापुरम, नीतिखंड, ज्ञानखंड और शक्तिखंड के दुर्गा पंडालों में महोत्सव की शुरुआत हुई। बंगाली समुदाय के लोगों ने पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापना के साथ पूजा-अर्चना की। शाम को पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

    10 दिनों तक चलेगा दुर्गा पूजा उत्सव

    डीएलएफ कॉलोनी स्थित दुर्गा पूजा समिति ने सोमवार को दुर्गा पूजा उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई। समिति के सदस्य रंजीत झा ने बताया कि दुर्गा पूजा उत्सव 10 दिनों तक चलेगा।

    प्रतिदिन सुबह 9 बजे और रात 8 बजे देवी माँ की आरती की जाएगी। इस अवसर पर राज भूषण, आनंद झा, रजनीश, नवीन चौधरी आदि उपस्थित थे।