गाजियाबाद से मथुरा का सफर होगा और आसान, मोहननगर से दो ई-बसों का संचालन शुरू; जानिए रूट और किराया

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। परिवहन निगम ने मोहननगर से मथुरा के लिए दो वातानुकूलित ई-बसों का संचालन शुरू कर दिया है। मथुरा जाने के लिए 352 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। हालांकि अधिकारी अभी इसे ट्रायल के रूप में बता रहे हैं। अगर चार्जिंग में किसी तरह की समस्या नहीं हुई तो संचालन जारी रहेगा।

परिवहन निगम को मुख्यालय से अभी तक 37 ई-बसें मिल चुकी हैं। चार्जिंग स्टेशन नहीं बनने के कारण बसों का संचालन अटका हुआ है। अभी नोएडा डिपो पर एक चार्जिंग प्वाइंट बना हुआ है। यहां के अधिकारियों से बातचीत कर दो ई-बसों का संचालन शुरू किया गया है।

पहली बस दोपहर तीन बजे और दूसरी बस शाम छह बजे मथुरा के लिए रवाना होगी। वहीं, मथुरा से पहली बस सुबह नौ बजे और दूसरी बस 10 बजे वापस नोएडा के लिए आएगी। पूरे रूट पर कुल नौ स्टाप बनाए गए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है इस रूट पर यात्रियों की संख्या अच्छी खासी है। अगर चार्जिंग में कोई समस्या नहीं हुई तो बसों का संचालन जारी रहेगी। वहीं, बाकी बसों का संचालन करने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर बैठक की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दो से तीन शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू करेंगे।

ये रहेगा रूट और किराया रूट किलोमीटर किराया (रुपये में) नोएडा बस स्टैंड से परी चौक 28 60 जेवर कट तक 68 145 पलवल कट तक 80 182 बाजना तक 100 225 मथुरा कट तक 144 334 मथुरा तक 153 352