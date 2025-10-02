Language
    गाजियाबाद से मथुरा का सफर होगा और आसान, मोहननगर से दो ई-बसों का संचालन शुरू; जानिए रूट और किराया

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:10 AM (IST)

    गाजियाबाद के मोहननगर से मथुरा के लिए दो ई-बसों का संचालन शुरू हो गया है जिसका किराया 352 रुपये निर्धारित है। परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई यह सेवा अभी ट्रायल के तौर पर है। चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण बसों का संचालन प्रभावित हो रहा था लेकिन नोएडा डिपो पर चार्जिंग प्वाइंट बनने से अब बसों का संचालन शुरू हो गया है।

    मोहननगर के मथुरा के लिए जाती ई-बस। सौ. परिवहन निगम

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। परिवहन निगम ने मोहननगर से मथुरा के लिए दो वातानुकूलित ई-बसों का संचालन शुरू कर दिया है। मथुरा जाने के लिए 352 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। हालांकि अधिकारी अभी इसे ट्रायल के रूप में बता रहे हैं। अगर चार्जिंग में किसी तरह की समस्या नहीं हुई तो संचालन जारी रहेगा।

    परिवहन निगम को मुख्यालय से अभी तक 37 ई-बसें मिल चुकी हैं। चार्जिंग स्टेशन नहीं बनने के कारण बसों का संचालन अटका हुआ है। अभी नोएडा डिपो पर एक चार्जिंग प्वाइंट बना हुआ है। यहां के अधिकारियों से बातचीत कर दो ई-बसों का संचालन शुरू किया गया है।

    पहली बस दोपहर तीन बजे और दूसरी बस शाम छह बजे मथुरा के लिए रवाना होगी। वहीं, मथुरा से पहली बस सुबह नौ बजे और दूसरी बस 10 बजे वापस नोएडा के लिए आएगी। पूरे रूट पर कुल नौ स्टाप बनाए गए हैं।

    अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है इस रूट पर यात्रियों की संख्या अच्छी खासी है। अगर चार्जिंग में कोई समस्या नहीं हुई तो बसों का संचालन जारी रहेगी। वहीं, बाकी बसों का संचालन करने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर बैठक की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दो से तीन शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू करेंगे।

    ये रहेगा रूट और किराया 

    रूट किलोमीटर किराया (रुपये में)
    नोएडा बस स्टैंड से परी चौक 28 60
    जेवर कट तक 68 145
    पलवल कट तक 80 182
    बाजना तक 100 225
    मथुरा कट तक 144 334
    मथुरा तक 153 352

    नोएडा बस डिपो पर एक चार्जिंग प्वाइंट है। उसी से ई-बसों को चार्ज किया जाएगा। अगर किसी तरह की समस्या नहीं आई तो संचालन जारी रहेगी।

    -राजेश कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, साहिबाबाद डिपो