नाबालिग छात्रा को घर से उठा ले गए, दिल्ली में मारपीट कर हुए फरार, एफआईआर में देरी पर परिजन नाराज

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। पड़ोस के एक युवक ने छात्रा का मुंह दबाकर उसे अगवा किया और पीटा जिससे वह बेहोश हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। परिजनों ने पुलिस पर शिकायत बदलवाने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को पड़ोस में रहने वाला आरोपित मुंह दबाकर अपने साथ ले गया और मारपीट की। इस घटना में छात्रा बेहोश हो गई और उसके मुंह पर चोट आई है। आरोप है कि छात्रा ने पुलिस से शिकायत की और थाने गई। यहां छात्रा की तहरीर बदलवाई गई और एक दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खोड़ा की एक काॅलोनी में रहने वाले पीड़ित का कहना है कि उनकी बेटी की दोनों किडनी खराब हैं, इस कारण वह स्कूल नहीं जा पा रही है। उनका कहना है कि चार अक्टूबर की सुबह वह अपनी गली में खड़ी हुई थी।

इस दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक आया तो बेटी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आरोप है कि इससे गुस्साए आरोपित ने अपने एक साथी के साथ बेटी का मुंह दबा दिया और अपने साथ मयूर विहार दिल्ली के पेपर मार्केट के पास ले गया। यहां उसे बंधक बनाकर आरोपितों ने मारपीट की।

इससे बेटी के मुुंह पर चोट आई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपित मौके से भाग गए। करीब आधा घंटा बाद बेटी को होश आया तो मुंह से खून निकल रहा था। मामले की सूचना बेटी ने डायल-112 पर की।

मौके पर पहुंची पुलिस बेटी को चौकी पर ले आई। उनका कहना है कि चौकी पर बेटी ने उसी दिन लिखित शिकायत दी थी। जब वह थाने पहुंचे, तो उनकी शिकायत को बदलवा दिया गया। पांच अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज किया।