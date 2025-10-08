साहिबाबाद में तेज आंधी और बारिश से ट्रांस हिंडन में पेड़ गिरे, सड़कें बंद, बिजली-पानी संकट

गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में बारिश और आंधी ने तबाही मचाई। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से यातायात बाधित हुआ और बिजली गुल हो गई। इंदिरापुरम और वैशाली में जलभराव और सड़कों पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी हुई। बिजली न होने से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही। नगर निगम जल निकासी के लिए पंप लगाने में जुटा है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बेमौसम बरसी बदरा ट्रांस हिंडन क्षेत्र में लोगों के लिए आफत बन गई। मंगलवार सुबह वर्षा से जलभराव की स्थित रही। शाम को तेज वर्षा व आंधी ने हालत और भी खराब कर दिए। इस दौरान कई जगह पेड़ गिरने की सूचना मिली तो वैशाली में बिजली का खंभा गिरने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। रात में जलभराव और जाम से ट्रांस हिंडन का बुरा हाल रहा। वर्षा के साथ ही बिजली गुल हो गई। शाम के समय अधिकांश क्षेत्रों में तीन से चार घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही और पेयजल का संकट भी लोगों को झेलना पड़ा।

लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला इंदिरापुरम के अभयखंड में पुलिस चौकी के पास मंगलवार शाम वर्षा के दौरान पेड़ गिर गया। इसके नीचे एक बाइक, ई-रिक्शा और कार दब गई। कार सवार व्यक्ति धर्मेंद्र रावत को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया जबकि बाइक और ई-रिक्शा पर कोई नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय पार्षद हरीश कड़ाकोटि मौके पर पहुंचे।

पार्षद ने बताया कि इससे अभयखंड में मार्ग संकरा हो गया और वर्षा के दौरान जाम की भी स्थिति बनी रही। उन्होंने बताया कि करीब 20 से 25 साल पुराना पेड़ है। इसकी सूचना उद्यान विभाग को दी गई है। उद्यान विभाग की टीम के आने के बाद दबे वाहनों को निकाला जाएगा।

बड़े पेड़ गिरकर सड़कों पर गिर गए इसके अलावा शाम को चली तेज आंधी से वैशाली में जगह-जगह फुटपाथ व सड़कों के किनारे और सेंट्रल बर्ज से छोटे-बड़े पेड़ गिरकर सड़कों और फुटपाथ पर गिर गए। कई कारों काे इससे नुकसान हुआ है। वैशाली सेक्टर-2बी में फ्लैट संख्या- एक से 22 वाली गली में पेड़ गिरे। इसके अलावा फ्लैट नंबर 23 से 44 वाली सड़क पर पेड़ और बिजली का खंभा गिर गया। फ्लैट संख्या 25 से 55 और 75 से 82 वाली गली में भी ऐसा ही हाल रहा।

बिजली गुल, जवाब दे गए इनवर्टर शाम को पांच बजे आंधी शुरू होने के बाद से आपूर्ति ठप हो गई। वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, राजेंद्रनगर, कौशांबी समेत अधिकांश जगह बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति बाधित हो गई। कुछ इलाकाें में तीन से चार घंटे बिजली नहीं आई जबकि नुकसान वाले क्षेत्रों में वर्षा के दौरान बिजली का काम शुरू नहीं कराया जा सका।

स्थानीय लोगों ने सुबह के समय पेयजल आपूर्ति बाधित रहने की भी बात कही। बिजली न होने की वजह से सुबह के समय पेयजल आपूर्ति नहीं हुई और शाम को समस्या और विकराल हो गई। गंगाजल आपूर्ति ठप होने के बाद नगर निगम भी सुबह के समय ही पेयजल की आपूर्ति कर रहा है।

ऐसे में मंगलवार को सुबह कई क्षेत्रों में बिजली न होने से लोगों को पानी भी नहीं मिला। दिनभर वैशाली वार्ड-77 में सुबह पानी न आने की शिकायत लोगों ने की। यहां कुछ सेक्टर में पानी आने के समय बिजली गुल हो गई और कहीं लो-वोल्टेज के चलते मोटर नहीं चल सकीं।

स्थानीय निवासी प्रिया ने बताया कि गंगाजल आपूर्ति बंद होने के बाद से पेयजल की समस्या हर बार सामने आती है। बिजली की समस्या पर मुख्य अभियंता दीपक अग्रवाल ने बताया कि आंधी और वर्षा की वजह से कुछ जगह भारी नुकसान हुआ है। टीमों को अलर्ट मोड पर लगाया गया। देर रात में आपूर्ति सुचारू कराने के लिए टीमें लगी रहीं।

कई इलाकों में सुबह मिला जलभराव सोमवार रात में हुई वर्षा के चलते कई स्थानों पर जलभराव रहा। एलिवेटेड रोड के नीचे वसुंधरा जाने वाले मार्ग पर गड्ढों में पानी भरा रहा। इसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई।