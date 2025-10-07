Language
    दिल्ली-NCR में सुबह से हो रही झमाझम बारिश, लुढ़का तापमान और IMD ने जारी किया अलर्ट

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:25 AM (IST)
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:25 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी थी। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है जिससे लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। जलभराव के कारण लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।

    दिल्ली-एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR Weather Update दिल्ली-एनसीआर में आज (मंगलवार) तड़के से ही झमाझम बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई थी। 

    वहीं, दो दिन से बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट आ गई है और लोगों को हल्की ठंड का भी अहसास होने लगा है। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए पहले ही लोगों को बताया था कि अगले 48 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

    उधर, सुबह से ही तेज बारिश होने से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी हो गया है। वहीं जलभराव होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।