दिल्ली-NCR में सुबह से हो रही झमाझम बारिश, लुढ़का तापमान और IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi-NCR Weather Update दिल्ली-एनसीआर में आज (मंगलवार) तड़के से ही झमाझम बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई थी।

वहीं, दो दिन से बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट आ गई है और लोगों को हल्की ठंड का भी अहसास होने लगा है। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए पहले ही लोगों को बताया था कि अगले 48 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।