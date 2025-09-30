गाजियाबाद के दुर्गा पंडाल में मांस बिक्री का वीडियो वायरल, पुलिस ने दो आरोपी को हिरासत में लिया

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में दुर्गा पंडाल के दौरान स्टाल पर मांस बिक्री का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विवाद हो गया। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मांस बिक्री के दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। कुछ अन्य स्टाल भी पुलिस ने पंडाल से हटवाए हैं।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि 27 सितंबर की रात एक्स वीडियो प्रसारित हुआ था। आयोजकों ने पंडाल के लिए पुलिस अनुमति ली है। वीडियो में पंडाल परिसर में मांस बिक्री दिखाई गई है।

जांच में दो स्टाल खुले मिले जिन पर दो कारीगर थे। स्टॉल हटवाकर दोनों को हिरासत में लिया गया। एसीपी ने बताया कि स्टाल लगाने की अनुमित आयोजन समिति की ओर से दी गई थी। आयोजन समिति से पुलिस पूछताछ कर रही है।