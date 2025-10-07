Language
    लोनी में मंगाया शाही पनीर और पैकेट खोलते ही चढ़ा पारा, विरोध करने पर होटल मालिक भड़का, दो गिरफ्तार

    By Manoj Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:53 PM (IST)

    लोनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने होटल से शाही पनीर मंगवाया जिसमें मांस निकला। विरोध करने पर होटल कर्मचारियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    मंगाया शाही पनीर निकला मांस का टुकड़ा, रिपोर्ट दर्ज

    जागरण संवाददाता, लोनी। लोनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने होटल से शाही पनीर का ऑर्डर दिया और खाने में पनीर की जगह मांस निकला। पीड़ित का कहना है कि विरोध करने पर आरोपित ने गाली-गलौज कर धमकी दी। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    गढ़ी जस्सी गांव निवासी कपिल का कहना है कि सोमवार दोपहर साथी पवन को सलाम होटल पर भेजकर खाने के लिए शाही पनीर और रोटी मंगवाई। जब साथी खाना लेकर दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने पनीर को प्लेट में निकाला।

    आरोप है कि प्लेट में पनीर के साथ मांस के टुकड़े भी थे। इस पर वह साथी के साथ होटल पर पहुंचे और खाना पैक करने वाले से विरोध किया।

    उन्होंने बताया कि विरोध करने पर वहां मौजूद आरोपित परवेज और फैजान ने उनके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की।

    एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपित परवेज निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी और फैजान निवासी गिरी मॉर्केट थाना लोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

