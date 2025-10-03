गाजियाबाद में जिलाबदर बदमाश की पीट-पीटकर हत्या, लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज और सिपाही निलंबित

गाजियाबाद के लोनी इलाके में जिलाबदर बदमाश विशाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। मृतक के भाई की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। विशाल को छह महीने के लिए जिलाबदर किया गया था लेकिन वह अवैध रूप से इलाके में घूम रहा था।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुधवार को लोनी बाॅर्डर थानाक्षेत्र के बेहटा हाजीपुर निवासी जिलाबदर बदमाश विशाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। विशाल को छह माह के लिए जिलाबदर किया गया था। जिला बदर होने के बावजूद विशाल अपने घर पर आया और क्षेत्र में घूम रहा था। इसलिए चौकी इंचार्ज और बीट प्रभारी को डीसीपी ग्रामीण ने लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है। विशाल की हत्या के मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

बेहटा हाजीपुर गांव में आंबेडकर काॅलोनी निवासी जिला बदर आरोपित विशाल की बुधवार शाम पीट पीटकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से चार सौ मीटर की दूरी पर मृतक का परिवार रहता है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पांच माह पूर्व दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस पर पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की थी।

आरोपित विशाल पर हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट समेत छह मुकदमे थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए 28 अगस्त को उसे जिलाबदर कर 10 सितंबर को जिले से बाहर छोड़ा था। एक अक्टूबर की शाम बेहटा हाजीपुर में कुछ लोगों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। जिला बदर आरोपित की हत्या के मामले में अमन, तुषार, जीत, भीमा और साहिल पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।