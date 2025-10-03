गाजियाबाद में मारपीट के दौरान बदमाश की मौत, लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मी निलंबित

लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में विशाल नामक एक व्यक्ति मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। विशाल को पहले जिला बदर किया गया था लेकिन वह वापस अपने घर आ गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज और बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज और बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। सांकेतिक तस्वीर