    गाजियाबाद में मारपीट के दौरान बदमाश की मौत, लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मी निलंबित

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:08 AM (IST)
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:08 AM (IST)

    लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में विशाल नामक एक व्यक्ति मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। विशाल को पहले जिला बदर किया गया था लेकिन वह वापस अपने घर आ गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज और बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

    लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज और बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुधवार को लोनी बार्डर थानाक्षेत्र के बेहटा हाजीपुर निवासी विशाल मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विशाल को छह माह के लिए जिला बदर किया गया था।

    जिला बदर होने के बावजूद विशाल अपने घर पर आया इसलिए चौकी इंचार्ज और बीट प्रभारी को डीसीपी ग्रामीण ने लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है।