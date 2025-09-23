Ghaziabad News: दुकान की छत से प्लास्टर गिरने से कर्मचारी घायल, अस्पताल में भर्ती

मुरादनगर के रावली मार्ग पर एक कपड़े की दुकान में मरम्मत कार्य चल रहा था। इस दौरान छत से प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरने से सूरज नामक एक मजदूर घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूरज ईदगाह कॉलोनी का निवासी है और दुकान में काम करता है।

मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। फाइल फोटो