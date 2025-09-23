Ghaziabad News: दुकान की छत से प्लास्टर गिरने से कर्मचारी घायल, अस्पताल में भर्ती
जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के रावली मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान की छत से गिरे प्लास्टर की चपेट में आकर एक मजदूर घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। नगर की ईदगाह कॉलोनी में रहने वाला युवक सूरज रावली मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करता है।
दुकान में इन दिनों मरम्मत का काम चल रहा है। युवक के अनुसार रविवार शाम दुकान की छत से प्लास्टर का एक टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। टुकड़ा लगने से वह घायल हो गया। युवक के दोस्तों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत स्थिर बनी हुई है।
