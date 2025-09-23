Language
    Ghaziabad News: दुकान की छत से प्लास्टर गिरने से कर्मचारी घायल, अस्पताल में भर्ती

    By vijay bhushan tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:57 AM (IST)

    मुरादनगर के रावली मार्ग पर एक कपड़े की दुकान में मरम्मत कार्य चल रहा था। इस दौरान छत से प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरने से सूरज नामक एक मजदूर घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूरज ईदगाह कॉलोनी का निवासी है और दुकान में काम करता है।

    मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के रावली मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान की छत से गिरे प्लास्टर की चपेट में आकर एक मजदूर घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। नगर की ईदगाह कॉलोनी में रहने वाला युवक सूरज रावली मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करता है।

    दुकान में इन दिनों मरम्मत का काम चल रहा है। युवक के अनुसार रविवार शाम दुकान की छत से प्लास्टर का एक टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। टुकड़ा लगने से वह घायल हो गया। युवक के दोस्तों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत स्थिर बनी हुई है।