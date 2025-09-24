साहिबाबाद में अवैध कनेक्शनों से पानी की बर्बादी, जनता परेशान

साहिबाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों के कारण पानी की किल्लत हो रही है। वसुंधरा सेक्टर 16 में रेस्टोरेंट और कार वाशिंग सेंटर अवैध रूप से पानी का उपयोग कर रहे हैं जिससे वैध कनेक्शनधारकों को परेशानी हो रही है। शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं वैशाली में दूषित जलापूर्ति से लोग परेशान हैं।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पानी की किल्लत के बीच वसुंधरा में अवैध कनेक्शनों का मुद्दा उठा है। आरडब्ल्यूए संरक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता अमित किशोर का आरोप है कि सेक्टर 16 में कई रेस्टोरेंट और कार वाशिंग सेंटर अवैध कनेक्शनों के जरिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कनेक्शनधारकों को पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामाजिक कार्यकर्ता अमित किशोर ने बताया कि एक तरफ अवैध कनेक्शनों के कारण दिन-रात नल चलते रहते हैं, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है। वहीं दूसरी तरफ वैध कनेक्शन वाले लोग पीने के लिए बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं।

सेक्टर 16 वसुंधरा सबसे पुराना सेक्टर है, लेकिन आवास विकास और नगर निगम की लापरवाही ने इसे जर्जर हालत में पहुंचा दिया है। यहां बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और कार वाशिंग सेंटर खुल गए हैं। ये सड़क पर नल लगाकर पाइपलाइन से पानी खींचकर टंकियां भरते हैं। इससे जनता को पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

हमने फिर से ऐसे कनेक्शनों को काटकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि लोगों को निर्बाध जलापूर्ति मिलती रहे। नगर निगम के जलकल विभाग के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि जल्द ही कनेक्शनों की जांच की जाएगी। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।