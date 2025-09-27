बरेली के बाद गाजियाबाद में सड़क के बीचोंबीच लगे 'I Love Muhammad' के पोस्टर, सोती रही खुफिया यूनिट

कानपुर में आपत्तिजनक पोस्टर लगने के बाद बरेली में हुए हंगामे के बावजूद गाजियाबाद की एलआईयू सोती रही। मोदीनगर की आदर्श नगर और किदवई नगर कॉलोनियों में रातोंरात आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने पोस्टर हटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कानपुर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर (आई लव मोहम्मद) को लेकर बरेली में मचे बवाल के बावजूद, गाजियाबाद जिले की एलआईयू गहरी नींद में सोई रही। मोदीनगर की आदर्श नगर और किदवई नगर कॉलोनियों में रातोंरात ऐसे ही आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए गए, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया।

बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को सूचित किया और मोदीनगर पुलिस पोस्टर हटाने के लिए दौड़ी। कानपुर में भी हाल ही में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद वहां मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके विरोध में शुक्रवार को बरेली में भी जमकर हंगामा हुआ। अब मोदीनगर में भी ऐसे ही आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं।

ये पोस्टर आदर्श नगर गली नंबर 4 और गुरुद्वारा रोड स्थित किदवई नगर कॉलोनी में लगाए गए। यहां सड़क के बीचोंबीच एक बैनर लगा दिया गया। किसी असामाजिक तत्व द्वारा ऐसे पोस्टर लगाकर शहर का माहौल खराब करने की मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता।

हकीकत यह है कि पोस्टर लगाए जाने की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं थी। एलआईयू भी सोती रही। शनिवार को जब बजरंग दल के पदाधिकारी मधुर नेहरा, शुभम शर्मा आदि को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों को सूचना दी।