    Ghaziabad News: 60 रुपये को लेकर युवक के साथ मारपीट,भाकियू ने चौकी का किया घेराव

    By shobhit sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:00 AM (IST)

    लोनी में एक युवक से 60 रुपये के विवाद में मारपीट हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि रुपये लौटाने के बाद भी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। सुनवाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन ने इंद्रापुरी पुलिस चौकी का घेराव किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    60 रुपये को लेकर युवक के साथ मारपीट,भाकियू ने चौकी का किया घेराव

    संवाद सहयोगी, लोनी। सरस्वती विहार कालोनी में रहने वाले युवक ने दो युवकों से 60 रुपए लिए। आरोप है कि रुपये वापस करने के बावजूद आरोपितों ने साथियों संग मिल मारपीट की। पीड़ित की सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन अनाज के अध्यक्ष सचिन शर्मा ने स्थानीय लोगों के साथ इंद्रापुरी पुलिस चौकी का घेराव किया। पीड़ित ने दो नामजद और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

    लोनी बार्डर थाना क्षेत्र की सरस्वती विहार कॉलोनी निवासी विनीत ने शनिवार देर शाम करीब आठ बजे सौ फुटा रोड स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास दो युवकों से 60 रुपए लिए थे। विनीत ने बताया कि दोनों युवकों के साथ दो अन्य युवक भी थे। उसने कुछ समय बाद युवकों को रुपये लौटा दिए।

    बावजूद इसके चारों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट में उन्हें काफी चोट आई। शोर मचाई जाने पर आसपास के लोगों को एकत्र होता देख आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित की पुलिस चौकी में सुनवाई न होने पर रविवार दोपहर भारतीय किसान यूनियन अनाज के अध्यक्ष सचिन शर्मा ने मामले में स्थानीय लोगों के साथ इंद्रापुरी पुलिस चौकी का घेराव किया।

    उन्होंने पुलिस पर पीड़ित के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। बाद में पीड़ित ने दो नामजद समेत 15 साथियों के खिलाफ पुलिस के शिकायत की है। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि युवक द्वारा लगाए गए आरोप की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।