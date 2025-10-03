Language
    गाजियाबाद में इस जगह बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टेंडर प्रक्रिया शुरू

    By Hasin Shahjama Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:55 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ₹90 करोड़ की लागत से एक विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। महापौर सुनीता दयाल ने निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। 48000 वर्ग मीटर में फैले इस कॉम्प्लेक्स में 30 खेलों की सुविधाएं होंगी जिसमें आउटडोर और इनडोर खेल शामिल हैं। यह राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाया जा रहा है।

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ₹90 करोड़ की लागत से एक विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। फाइल फोटो

    हसीन शाह, गाजियाबाद। गाजियाबाद की दस लाख की आबादी के लिए एक अच्छी खबर है। राजनगर एक्सटेंशन में शहर का दूसरा सबसे बड़ा, विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव साकार होता दिख रहा है।

    मेयर सुनीता दयाल के निर्देशन में, अधिकारियों ने कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस निर्माण परियोजना पर ₹90 करोड़ (लगभग 1.9 अरब डॉलर) की लागत आएगी। शहर लंबे समय से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग कर रहा था।

    गाजियाबाद में सबसे बड़ा महामाया स्टेडियम है, लेकिन यहाँ भी सभी खेलों के लिए सुविधाओं का अभाव है। बड़ी संख्या में निजी खेल अकादमियाँ संचालित हैं, जिससे खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है।

    हालांकि, निजी अकादमियों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के कारण, बहुत कम लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं। फिर भी, गाजियाबाद में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। शहर लंबे समय से सभी प्रकार की खेल सुविधाओं से सुसज्जित एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग कर रहा था। नगर निगम ने एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंप दिया है।

    राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत, सरकार ने राजनगर एक्सटेंशन में ₹92,224,900 की लागत से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। जल निगम की कार्यान्वयन एजेंसी, सीएंडडीएस, इसका निर्माण करेगी। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर्यावरण के अनुकूल मॉडल पर बनाया जाएगा। यह 48,000 वर्ग मीटर में फैला होगा।

    इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आउटडोर और इनडोर दोनों तरह के खेलों की सुविधा होगी और पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। 1,033 वर्ग फुट का एक बैंक्वेट और पार्टी लॉन बनाया जाएगा। 60 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक ओपन कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। एक दो मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा जिसमें अतिथि कक्ष, एक बोर्ड गेम रूम, एक योग कक्ष और एक डॉक्टर का क्लिनिक होगा। महापौर सुनीता दयाल ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    खिलाड़ी सभी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे

    इस परिसर में क्रिकेट पिच, फिट इंडिया ज़ोन, बच्चों के लिए खेल का मैदान, टेनिस लॉन, वॉलीबॉल, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक के साथ-साथ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, कबड्डी, शूटिंग, सॉफ्टबॉल, तैराकी, ताइक्वांडो और योग सहित 30 खेलों की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यह खेल परिसर शहर के बच्चों में खेल भावना को बढ़ावा देगा। खेल प्रेमी यहां मैच भी देख सकेंगे।

    अधिकारियों को खेल परिसर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

    - सुनीता दयाल, महापौर।