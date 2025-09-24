Language
    गाजियाबाद में अभी बरकरार रहेगी भीषण गर्मी, IMD ने जारी किया मौसम अपडेट

    By Deepa Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:55 PM (IST)

    गाजियाबाद में बुधवार को सुबह से दोपहर तक तेज धूप रही जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दोपहर में तेज हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान स्थिर रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर में हल्की हवा चलने से गर्मी से राहत मिल सकती है। तेज धूप का अनुमान है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुधवार को सुबह से दोपहर तक तेज धूप खिली रही, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। हालांकि, दोपहर में तेज हवा चली, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। इसके बाद, हमेशा की तरह शाम से रात तक तापमान में गिरावट आई, जिससे गर्मी का असर कम रहा।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तापमान स्थिर रहेगा। सुबह से शाम तक तेज धूप खिली रहेगी, लेकिन दोपहर में तेज हवाएं चलने से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

    पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से तापमान स्थिर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। सुबह से दोपहर तक तेज धूप खिली रही, लेकिन दोपहर में चली हवा ने धूप के बावजूद गर्मी को कम कर दिया।

    मंगलवार को सुबह से शाम तक तेज धूप खिली रही और दोपहर में तेज हवा चलने से गर्मी से राहत मिली। बुधवार को भी मौसम ऐसा ही रहा।

    न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की अधिकतम गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आर्द्रता 64 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक तेज धूप रहने का अनुमान जताया है।

    दोपहर में हल्की हवा चलने से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति अधिकतम 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आर्द्रता 55 प्रतिशत रहने का अनुमान है।