Ghaziabad Weather: गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच राहत की उम्मीद, मौसम विभाग ने कर दी ये भविष्यवाणी

गाजियाबाद में रविवार को बादल और धूप का मिलाजुला असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में बादल छाए रहने से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। रविवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले दो दिनों में बूंदाबांदी से भी राहत मिल सकती है। हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह से दोपहर तक रविवार को आसमान में बादल मंडराते रहने की वजह से छाया में कुछ देर राहत रही, लेकिन दिनभर तेज धूप रहने से काफी ज्यादा गर्मी महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार दो दिन बाद आसमान में बादल मंडराते रहने से गर्मी से कुछ राहत के आसार हैं। एक दो दिन में बूंदाबांदी होने से गर्मी से राहत मिल सकती है।

लगातार तेज धूप रहने से काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है। सुबह से शाम तक तेज धूप तपाती है। शनिवार को सुबह से शाम तक तेज धूप रहने से गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। आसमान में मंडराते हल्के बादल बेअसर रहे थे।

रविवार को सुबह सवेरे से दोपहर तक आसमान में बादल मंडराते रहने की वजह से बीच बीच में छाया रहने से कुछ देर गर्मी से राहत रही। लेकिन दिनभर तेज धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।