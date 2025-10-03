Language
    गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    गाजियाबाद में कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से चोरी की बाइक तमंचा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी के अनुसार चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया गया लेकिन वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो उनकी बाइक फिसल गई और उन्होंने फायरिंग कर दी।

    गाजियाबाद में कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार देर रात आर्य फार्म हाउस के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 30 सितंबर की रात चोरी की गई एक बाइक, एक तमंचा और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

    एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी के अनुसार, कोतवाली पुलिस गुरुवार देर रात जीटी रोड स्थित आर्य फार्म हाउस के पास चेकिंग कर रही थी। बाइक सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने बाइक घुमा ली और तेजी से भागने लगे।

    पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो उनकी बाइक फिसल गई। बाइक फिसलते ही एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी पकड़ा गया।

    घायल बदमाश मोहन नगर स्थित राजीव कॉलोनी निवासी शिवा उर्फ ​​शिवम है और उसका साथी मुकेश है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बरामद बाइक उन्होंने कुछ दिन पहले घंटाघर रामलीला मैदान के बाहर से चुराई थी, जबकि बरामद मोबाइल 30 सितंबर की रात एमएमजी अस्पताल के बाहर एक युवक से और दूसरा मोबाइल उसी रात नंदग्राम से छीना था।