गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद

गाजियाबाद में कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से चोरी की बाइक तमंचा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी के अनुसार चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया गया लेकिन वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो उनकी बाइक फिसल गई और उन्होंने फायरिंग कर दी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार देर रात आर्य फार्म हाउस के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 30 सितंबर की रात चोरी की गई एक बाइक, एक तमंचा और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी के अनुसार, कोतवाली पुलिस गुरुवार देर रात जीटी रोड स्थित आर्य फार्म हाउस के पास चेकिंग कर रही थी। बाइक सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने बाइक घुमा ली और तेजी से भागने लगे।

पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो उनकी बाइक फिसल गई। बाइक फिसलते ही एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी पकड़ा गया।