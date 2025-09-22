Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: फाल्ट होने से शिव गंगा सोसायटी में कई घरों में मीटर, एसी और फ्रिज फुंके

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:07 AM (IST)

    गाजियाबाद की शिव गंगा सोसाइटी में फाल्ट होने से कई घरों के मीटर एसी और फ्रिज खराब हो गए। निवासियों को आर्थिक नुकसान हुआ है और बिजली आपूर्ति ठप है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने बताया कि हाई-वोल्टेज के कारण यह समस्या हुई और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। विद्युत निगम की टीम मरम्मत कार्य में जुटी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिव गंगा सोसायटी में विद्युत आपूर्ति भी ठप पड़ी है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वसुंधरा सेक्टर-चार की शिव गंगा सोसायटी में शनिवार देर रात फाल्ट होने से 12 से अधिक मीटर और कुछ घरों के एसी व फ्रिज भी फुंक गए। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है।

    लोगों ने इसकी शिकायत वसुंधरा सेक्टर-10 स्थित विद्युत निगम के कार्यालय में की है। वहीं, सोसायटी में बिजली आपूर्ति भी ठप होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

    सोसायटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 12:15 बजे हाई-वोल्टेज होने से अचानक से ब्लास्ट होकर फाल्ट हो गया। इससे सोसायटी के ब्लाक 29 व 30 के फ्लैटों में लगे मीटर फुंक गए। चार से पांच फ्लैटों में एसी व फ्रिज फुंकने की शिकायत भी आई है। रात में ही पुलिस व विद्युतकर्मी भी पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों का कहना है इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। पहले भी फाल्ट होने से सोसायटी के मीटर फुंके हैं। इससे लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। लगातार शिकायत के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है।

    करीब 16 घंटे से बिजली गुल

    सोसायटी में फाल्ट के बाद से ही विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। करीब 16 घंटे से बिजली नहीं है। विद्युत निगम की टीम मीटर बदलने का कार्य कर रही है। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी।

    सोसायटी के पैनल बहुत पुराने हो गए हैं। फाल्ट का कारण पता किया जा रहा है। विद्युत निगम की टीम मीटर बदलने का कार्य कर रही है। जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।

    -उमेश गौतम, उपखंड अधिकारी, विद्युत उपकेंद्र वसुंधरा सेक्टर-10