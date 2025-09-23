Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में रेलवे कर्मचारी ऑनलाइन ठगी का शिकार, गंवाए 53 लाख से ज्यादा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:36 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक रेलवे कर्मचारी को साइबर अपराधियों ने घर बैठे रिव्यू करने के नाम पर 53.34 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित को टेलीग्राम पर एक लिंक मिला जिसके माध्यम से उनसे संपर्क किया गया। उन्हें वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का रिव्यू करने का काम बताया गया था। शुरुआत में कुछ पैसे मिले लेकिन बाद में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    साइबर क्राइम की सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- जागरण ग्राफिक्स

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर के एक रेलवे कर्मचारी को साइबर अपराधियों ने घर बैठे रिव्यू कर कमाई का झांसा देकर 53.34 लाख रुपये ठग लिया। पीड़ित ने अपनी शिकायत साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि उन्हें दो मार्च को टेलीग्राम पर एक लिंक प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से उनकी बातचीत एक युवती से हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवती ने उन्हें घर बैठे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का रिव्यू करने का काम बताया और कहा कि इसमें अच्छा मुनाफा है। पीड़ित ने युवती की बातों पर विश्वास करते हुए एक हजार रुपये एक खाते में ट्रांसफर कर दिए। काम पूरा होने के बाद उन्हें एक हजार रुपये के बदले 1400 रुपये वापस मिले।

    इसके बाद एक अन्य युवती ने उन्हें लगातार विभिन्न बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए कहा। जब पीड़ित ने अपने रुपये निकालने का प्रयास किया, तो उनसे अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। पुलिस ने कहा है कि जिन बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर हुई है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

    डेबिट कार्ड बदलकर 43 हजार रुपये निकाले

    उधर, लोनी बार्डर थाना क्षेत्र के टीला शाहबाज गांव स्थित एटीएम पर गई महिला का डेबिट कार्ड बदल 43 हजार रुपये निकाल लिए गए। मामले में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंद्रप्रस्थ कालोनी निवासी बीना ने बताया कि 16 सितंबर की सुबह 11 बजे टीला शाहबाजपुर गांव स्थित बैंक आफ़ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालने गई थी।

    जब उन्होंने कार्ड एटीएम मशीन में डाला तो पीछे खड़े युवक ने उनकी मदद करने के बहाने से कार्ड बदल दिया। बिना पैसे निकाले ही वह घर लौट आई। पीड़िता ने बताया कि 19 सितंबर को वह पासबुक में एंट्री करने गई तो पता चला कि खाते से रकम निकल गई। इसके बाद उन्हें ठगी का पता चला। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।