    गाजियाबाद में प्रॉपर्टी में निवेश में मुनाफे का झांसा देकर कारोबारी दंपति से हड़पे 86.40 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलि

    By ashutosh gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:22 AM (IST)

    कौशांबी थाना क्षेत्र में एक दंपती ने प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर कारोबारी से 86.40 लाख रुपये हड़प लिए। अमित जादवानी ने मुनाफे का लालच देकर सचिन जैन और उनके साथी से निवेश कराया। बाद में रकम वापस करने से इनकार कर दिया और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र में प्रापर्टी में निवेश के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर एक दंपती ने कारोबारी से 86.40 लाख रुपये हड़प लिए। दंपती ने कारोबार में साझेदारी के नाम पर यह धोखाधड़ी की। पीड़ित ने मामले में दंपती को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गुरुग्राम के आदर्श नगर निवासी सचिन जैन ने दर्ज एफआइआर में बताया है कि उनकी मुलाकात वैशाली सेक्टर चार में रहने वाले अमित जादवानी से हुई थी। अमित ने उन्हें दिल्ली में प्रापर्टी कारोबार में निवेश करने पर मोटे मुनाफे काद प्रस्ताव दिया। उन्हें प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने अपने साथी कारोबारी के साथ मिलकर निवेश का मन बनाया।

    उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर अप्रैल 2024 में अमित के बताए गए प्रस्ताव पर 86.40 लाख रुपये का निवेश किया और इसमें उन्होंने साथी कारोबारी से 43 लाख रुपये लिए। इस कारोबार में अमित ने अपनी पत्नी प्रिया को भी साझेदार बनाया। पूरी डील का एग्रीमेंट तैयार किया गया और अमित ने सचिन को तीन चेक भी दिए।

    मुनाफे की बात करने पर अमित ने प्रापर्टी नहीं मिलने की बात की। काफी समय बीतने पर जब निवेश में कोई लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने अमित से रकम वापस मांगी। आरोप है कि अमित ने रकम वापस करने से इन्कार कर दिया और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। उनके साथी कारोबारी ने अपनी रकम वापस मांगी तो वह सचिन ने अपने पास से चुकाई।

    रकम वापस नहीं मिलने पर सचिन ने पुलिस से शिकायत की। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में अमित जादवानी व उनकी पत्नी प्रिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।