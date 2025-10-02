प्रदूषण से लड़ने के लिए गाजियाबाद नगर निगम तैयार, सड़कों पर तैनात होंगे स्मोक गन के साथ स्प्रे टैंकर

हसीन शाह, गाजियाबाद। अक्टूबर में, प्रदूषण हवा पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) बढ़ जाता है। इस वर्ष, नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहतरीन तैयारी की है।

निगम के निर्माण, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और उद्यान विभाग मिलकर प्रदूषण से निपटेंगे। अत्याधुनिक मशीनीकृत रोड स्वीपिंग मशीनें, वाटर स्प्रिंकलर, वाटर कैनन, एंटी-स्मोक गन और वाटर स्प्रे टैंकर प्रदूषण को खत्म करेंगे।

इस वर्ष, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पाँचवें और देश में 12वें स्थान पर रहा। पिछले साल यह 18वें स्थान पर था। नगर निगम ने पिछले साल वायु प्रदूषण कम करने के लिए तैयारी की थी। धूल प्रदूषण उड़ने वाली धूल से होता है।