Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदूषण से लड़ने के लिए गाजियाबाद नगर निगम तैयार, सड़कों पर तैनात होंगे स्मोक गन के साथ स्प्रे टैंकर

    By Hasin Shahjama Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:45 AM (IST)

    गाजियाबाद नगर निगम ने अक्टूबर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। निगम विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करेगा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में गाजियाबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है और धूल प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    गाजियाबाद नगर निगम ने अक्टूबर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। फाइल फोटो

    हसीन शाह, गाजियाबाद। अक्टूबर में, प्रदूषण हवा पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) बढ़ जाता है। इस वर्ष, नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहतरीन तैयारी की है।

    निगम के निर्माण, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और उद्यान विभाग मिलकर प्रदूषण से निपटेंगे। अत्याधुनिक मशीनीकृत रोड स्वीपिंग मशीनें, वाटर स्प्रिंकलर, वाटर कैनन, एंटी-स्मोक गन और वाटर स्प्रे टैंकर प्रदूषण को खत्म करेंगे।

    इस वर्ष, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पाँचवें और देश में 12वें स्थान पर रहा। पिछले साल यह 18वें स्थान पर था। नगर निगम ने पिछले साल वायु प्रदूषण कम करने के लिए तैयारी की थी। धूल प्रदूषण उड़ने वाली धूल से होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिणामस्वरूप, निगम ने सड़क निर्माण पर ₹131 करोड़ खर्च किए। पिछले दो वर्षों में, डंपिंग ग्राउंड को खत्म करने के लिए लगभग 2,50,000 पेड़ लगाए गए। इसका वायु गुणवत्ता में सुधार पर प्रभाव पड़ा है। इस बार, नगर निगम ने बेहतर तैयारी की है।

    सड़कों पर नियमित छिड़काव जारी रहेगा। शहर में पानी के छिड़काव वाले धुआं-रोधी बंदूकों से लैस 10 आधुनिक वाहन चलाए जाएंगे।

    इस साल अब तक कितने दिन हवा किस श्रेणी में रही

    महीना साफ संतोषजनक मध्यम खराब बहुत खराब
    जनवरी 00 02 13 11 04
    फरवरी 00 18 07 03 00
    मार्च 00 01 11 16 03
    अप्रैल 00 01 16 13 00
    मई 00 07 21 03 00
    जून 00 11 18 01 00
    जुलाई 03 21 07 00 00
    अगस्त 01 19 11 00 00
    सितंबर 02 06 08 00 00
    कुल 06 86 112 47 07

    प्रत्येक वर्ष कितने दिन हवा साफ और गंभीर श्रेणी में रही है? 

    वर्ष स्वच्छ गंभीर
    2020 -13 -24
    2021 -10 -22
    2022 -12 -02
    2023 -10 -03
    2024 -15 -03
    2025 -06 -00 (16 सितंबर तक)

    वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर वायु गुणवत्ता रैंकिंग

    AQI रैंकिंग
    0 से 50 अच्छा
    51 से 100 संतोषजनक
    101 से 200 मध्यम
    201 से 300 खराब
    301 से 400 बहुत खराब
    401 से ऊपर गंभीर

    जिले में प्रदूषण के मुख्य कारण 

    • बड़ी संख्या में अवैध कारखानों से निकलने वाला धुआं।
    • टूटी सड़कों से धूल।
    • भारी यातायात के कारण यातायात जाम।
    • जिन वाहनों की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका संचालन।