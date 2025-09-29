गाजियाबाद के वेव सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेव सिटी थाने की महिला पुलिसकर्मियों की सोमवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

घायल बदमाश जाहिद पर देशद्रोह समेत आठ मुकदमे दर्ज हैं और वह पहले भी नकली नोट सप्लाई करने के जुर्म में जेल जा चुका है।

वेव सिटी की सहायक पुलिस आयुक्त प्रियाश्री पाल ने बताया कि सोमवार सुबह साढ़े छह बजे महिला पुलिसकर्मी चिपयाना अंडर बाईपास पर वाहनों की चेकिंग कर रही थीं।

उन्होंने बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। उसका साथी घायल बदमाश को छोड़कर झाड़ियों में छिप गया।