गाजियाबाद के वेव सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार
गाजियाबाद के वेव सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें जाहिद नामक एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने जाहिद और उसके साथी इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। जाहिद पर देशद्रोह समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी की बाइक एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की है जिनसे वे एटीएम बदलकर ठगी करते थे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेव सिटी थाने की महिला पुलिसकर्मियों की सोमवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
घायल बदमाश जाहिद पर देशद्रोह समेत आठ मुकदमे दर्ज हैं और वह पहले भी नकली नोट सप्लाई करने के जुर्म में जेल जा चुका है।
वेव सिटी की सहायक पुलिस आयुक्त प्रियाश्री पाल ने बताया कि सोमवार सुबह साढ़े छह बजे महिला पुलिसकर्मी चिपयाना अंडर बाईपास पर वाहनों की चेकिंग कर रही थीं।
उन्होंने बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। उसका साथी घायल बदमाश को छोड़कर झाड़ियों में छिप गया।
पुलिस ने उसे भी घेरकर पकड़ लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल बदमाश की पहचान गौतमबुद्ध नगर जिले के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सदरपुर सेक्टर-45 निवासी मोहम्मद जाहिद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले के दमधा थाना क्षेत्र के कुकरौन अमारी गांव का रहने वाला है।
दूसरा बदमाश मोहम्मद इरशाद बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के वजीरगंज गांव का रहने वाला है। दोनों आरोपी हरियाणा के पलवल निवासी मोबिन के साथ मिलकर एटीएम बदलकर ठगी कर रहे थे। हाल ही में आरोपियों ने एक बुजुर्ग का एटीएम बदलकर डेढ़ लाख रुपये की ठगी की थी। इरशाद के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 25 एटीएम कार्ड, एक तमंचा, एक चोरी की बाइक और नकदी बरामद की गई है।
