गाजियाबाद में महिला की हत्या से दहल उठा पूरा इलाका, जांच के लिए पुलिस टीमों का गठन
गाजियाबाद के लोनी में एक महिला की पड़ोसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी नशे का आदी था और उसका महिला के परिवार से विवाद था। महिला दुकान पर सामान लेने गई थी तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार स्थित मुगल गार्डन कॉलोनी में बृहस्पतिवार को दुकान पर सामान लेने गई महिला की पड़ोसी ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।
आरोपित नशे का आदी बताया गया है और विवाद के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले में महिला के पति ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है।
अशोक विहार मुगल गार्डन कालोनी निवासी अनवार ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में पुताई का काम करने वाला मोनू रहता है। वह नशे का आदी है और नशे में उसकी मोहल्ले में लडाई होती रहती है।
बताया गया कि दो दिन पूर्व सोनू की पत्नी की मोहल्ले की महिलाओं से कहासुनी हो गई थी। बृहस्पतिवार को उनकी 50 वर्षीय पत्नी शहनाज पड़ोस की दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। इस दौरान मोनू दुकान पर पहुंचा और शहनाज के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपित ने शहनाज के पेट में चाकू मार दिया।
वहीं, शोर मचाने पर आरोपित ने हाथ और पैर पर भी चाकू से वार किए और मौके से भाग निकला। गंभीर हालत में शहनाज को दिल्ली जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपित मोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपित की तलाश के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
