    गाजियाबाद में लिव-इन पार्टनर का कत्ल, खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान और महिला गिरफ्तार

    By vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:41 AM (IST)

    गाजियाबाद में सुनीता नामक एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर मनीष की ईंट से मारकर हत्या कर दी। शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी में मनीष ने सुनीता को गाली दी थी जिसके बाद उसने आपा खो दिया। हत्या के बाद सुनीता ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और मनीष के दोस्तों पर आरोप लगाया। पुलिस ने बाद में सुनीता को गिरफ्तार कर लिया।

    लिव इन पार्टनर ने की थी ट्रक चालक की हत्या। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अपने ही कजिन भाई की पत्नी पांच बच्चों की मां सुनीता के साथ लिव इन में रहना ट्रक चालक मनीष के लिए जानलेवा साबित हुआ। शराब पीने के दौरान घर चलने के लिए कहने और नशे में महिला को गाली देने पर महिला ने मनीष के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।

    महिला के शातिर दिमाग ने हत्या करने के बाद आगे सोचना शुरू किया और पुलिस की जांच की दिशा भटकाने के लिए मनीष के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दे दी। मनीष के स्वजन जब तक हत्या की सूचना पर आए तब तक महिला शिकायत दे चुकी थी।

    उन्होंने महिला के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन पुलिस महिला को सामान्य पूछताछ के बाद छोड़ चुकी थी। नंदग्राम थाना पुलिस की यही चूक हत्याकांड का पर्दाफाश करने में कई दिन की देरी की वजह बना। शुक्रवार को पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया है।

    एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक सोमवार को मूल रूप से बागपत निवासी ट्रक चालक 28 वर्षीय मनीष का शव सिकरोड़ में खाली मैदान में मिला था। मनीष की लिव इन पार्टनर सुनीता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके पति मनीष के दोस्त भोला और अक्षय ने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में उसके पति की हत्या कर दी।

    पुलिस ने जांच के बाद शुक्रवार को सुनीता को हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि रविवार रात मनीष भट्टा नंबर पांच के पास देर रात तक खाली मैदान में शराब पी रहा था। सुनीता जब उसे तलाशते हुए पहुंची और घर चलने के लिए कहा तो मनीष ने उसे गाली देते हुए उसकी लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की।

    इससे नाराज होकर सुनीता ने उसके सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी और फरार हो गई। जांच को भटकाने के लिए उसने मनीष के दो परिचित युवकों पर शक जताते हुए तहरीर दी।

    आरोप पुलिस ने छोड़ा इसलिए लगा समय

    स्वजन का आरोप है कि नंदग्राम पुलिस ने शुरूआती जांच में सुनीता से भी पूछताछ की थी, लेकिन ठोस जानकारी नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया। मनीष के भाई दीपक ने भी पुलिस को शिकायत दी, लेकिन उन्होंने सुनीता पर ही हत्या का आरोप लगाया।

    सूत्रों का कहना है कि सुनीता को जब पुलिस ने छोड़ा तो वह कई दिन हाथ नहीं आई। शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया गया। मनीष के भाई मोहन कुमार और सोनू का कहना है कि सुनीता उनके मामा के लड़के की पत्नी है और उसके पांच बच्चे हैं। एक साल से सुनीता अपने पति को छोड़कर मनीष के साथ लिव इन में रहती थी। उनकी जानकारी में है कि दोनों ने शादी भी नहीं की थी।