रुपये चोरी करने गए आरोपित ने की थी स्क्रैप कारोबारी की हत्या, लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उतरा था मौत के घाट

लोनी पुलिस ने स्क्रैप कारोबारी अब्दुल रहमान की हत्या का खुलासा किया। आरोपी सुमित कुमार उर्फ हनी नशे का आदी था और चोरी के इरादे से गोदाम में घुसा था। अब्दुल रहमान के शोर मचाने पर उसने लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है।

संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने गुलशन सिटी में दो दिन पूर्व हुई 55 वर्षीय स्क्रैप कारोबारी अब्दुल रहमान की हत्या का खुलासा कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नशे का आदी था और उसके गोदाम में आता रहता था। आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह गोदाम में चोरी करने की नीयत से गया था, लेकिन अब्दुल रहमान ने शोर मचाने की कोशिश की और तब उसने पास पड़ी लोहे की राड से सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी।

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि एक अक्टूबर की सुबह ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस को गुलशन सिटी कालोनी स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अब्दुल रहमान की हत्या की जानकारी मिली। मौके पर पर पहुंचे डीसीपी ग्रामीण सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देश पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें आरोपित की तलाश में जुट गई।

एसीपी ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हत्या का आरोपित सिग्नेचर सिटी के पास घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच ख्वाजा पार्क इलायची पुर के पास से आरोपित सुमित कुमार उर्फ हनी निवासी कासिम विहार को गिरफ्तार कर थाना ले आई।

पूछताछ करने पर आरोपित ने बताया कि वह नशे का आदी है। इलायचीपुर रोड के किनारे कबाडी के गोदाम में अक्सर आता जाता था। उसे गोदाम के अंदर पीतल, तांबे का सामान रखा हुआ दिखाई दिया और उसके मन में लालच आ गया। जिसे चोरी करने की योजना बना पिछली तरफ से गोदाम में घुसा और सामान की चोरी करके ठेली में रखकर ले जाने लगा। अचानक आवाज सुन अब्दुल रहमान जाग गया और शोर मचा मचाने लगा।