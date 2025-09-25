Language
    ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने दी जान, अब पुलिस जांच में सामने आई हिना के सुसाइड की वजह

    By vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:42 PM (IST)

    गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में जीनत फातिमा नामक महिला ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर एक युवक और चार पड़ोसी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि एक वीडियो के आधार पर हिना को ब्लैकमेल किया जा रहा था जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने से आहत होकर महिला ने की थी आत्महत्या

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम में बुधवार को मिला जीनत फातिमा उर्फ हिना द्वारा वीडियो बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में आरेापितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महिला के पति की शिकायत पर एक युवक और चार पड़ोसी महिलाओं को आरोपित बनाया गया है।

    वहीं, जांच में सामने आया है कि एक महिला से दोस्ती के बाद हिना का वीडियो बना लिया गया था। उसी वीडियो के आधार पर हिना को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इससे आहत होकर महिला ने आत्महत्या की है।

    मूल रूप से सरधना निवासी जावेद मालवाहक टेंपो चलाता है। जावेद के तीन बच्चे हैं। बुधवार को जावेद की पत्नी जीनत फातिमा उर्फ हिना ने सुबह करीब 11 बजे वीडियो बनाकर आत्महत्या की थी। जावेद की शिकायत पर मधुबन बापूधाम थाने में अमन, उसकी मां जानकी, संगीता, कोमल और गुनगुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    पूछताछ में जावेद ने बताया कि चारों महिलाएं उनकी पत्नी का पीछा करती थी। बच्चों को स्कूल से ले जाने, लेकर आने, बाजार जाने तक भी पीछा किया जाता था। कहासुनी के दौरान महिलाएं उनकी पत्नी को वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी। उन्हें जानकारी नहीं है कि वीडियो में क्या है और पत्नी इनसे इतना क्यों भयभीत थी। पत्नी से एक-दो बार पूछने का प्रयास किया तो वह महिलाओं की लड़ाई में दखल ने देने की हिदायत देती रही।

    वीडियो को लेकर हुए विवाद के चलते महिला द्वारा तनाव में आत्महत्या किया जाना शुरूआती जांच में सामने आया है। आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। शीघ्र आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी