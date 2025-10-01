दहेज के लिए ससुराल वाले पार कर गए क्रूरता की हद, खून की उल्टियां कर रही बेटी को पिता लेकर पहुंचा अस्पताल

विवाह का मायका गाजियाबाद के बागू में हैं। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसी वर्ष फरवरी में की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली के जेल रोड मंडोली स्थित ससुराल में विवाहिता को तेजाब पिलाकर मारने का प्रयास किया गया। विवाहिता जिंदगी और मौत के बीच मेरठ के अस्पताल में जंग लड़ रही है।

15 सितंबर को उनकी बेटी को तेजाब पिला दिया गया, जिससे उसके गले की नली को क्षति पहुंची है। उनकी शिकायत पर क्रासिंग रिपब्लिक थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बागू निवासी गजराज सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आठ फरवरी को अपनी पुत्री ज्योति की शादी दिल्ली के जेल रोड मंडोली एक्सटेंशन निवासी ललित के साथ की थी।

शादी में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक वैगनआर कार समेत अन्य सामान उपहार में दिए थे, लेकिन शादी के बाद उनकी बेटी को 10 लाख रुपये के दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।

15 सितंबर को उनके दामाद ने फोन कर बताया कि ज्योति की तबीयत खराब है। वह गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि उसे तेजाब पिला दिया गया है।

उनकी बेटी बोल भी नहीं पा रही। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद ललित ने 23 सितंबर को बताया कि ज्योति को डिस्चार्ज किया जा रहा है।

जब वह अस्पताल पहुंचे तब तक ससुराल पक्ष के सभी लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। वह ज्योति को अपने साथ घर ले आए।

26 सितंबर को खून की उल्टी होने पर वह बेटी को फिर से गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन चिकित्सकों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया।

उन्होंने मजबूरी में अपनी बेटी को मेरठ के मंगल पांडेय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उनकी बेटी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। परेशान होकर उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है।

शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। -प्रियाश्री पाल, एसीपी वेव सिटी

