गाजियाबाद में खौफनाक वारदात, सिर पर नुकीले चीज से वार कर कबाड़ी को उतारा मौत के घाट
गाजियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के इलायचीपुर कॉलोनी में मंगलवार रात एक कबाड़ी की नुकीली चीज से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक अब्दुल रहमान कबाड़ का काम करता था। बुधवार सुबह गोदाम पर उसका शव चारपाई पर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र इलायचीपुर कॉलोनी में मंगलवार रात नुकीली ठोस वस्तु से सिर पर वार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त व्यक्ति कबाड़ का काम करता था।
बताया गया कि बुधवार सुबह काम के लिए कबाड़ के गोदाम पर बहनोई पहुंचे तो चारपाई पर शव देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
मूलरूप से ग्राम भोजपुर थाना बेहटा बदायूं निवासी 55 वर्षीय अब्दुल रहमान ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के इलायचीपुर गांव में मां भूरी और बेटा मुस्तकीम के साथ रहता था। अब्दुल रहमान कबाड़ का काम करता था और उसकी नंद वाटिका मैरिज होम के सामने कबाड़ का गोदाम है।
परिजनों का कहना है कि मंगलवार रात करीब आठ बजे घर से खाना खाकर गोदाम में सोने के लिए आए थे। रात अज्ञात बदमाशों ने उनके कनपटी पर नुकीली भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी। सुबह खून से लतपथ शव गोदाम के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला।
वहीं, अचानक हुई घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही हैं।
वहीं,मौके पर पहुंचे डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मृतक की जेब से पैसे मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला लूट का नहीं है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
