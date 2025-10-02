गाजियाबाद की 3 लाख आबादी को राहत, वेव सिटी और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने सिटी जोन में शामिल

गाजियाबाद के वेव सिटी और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्रों को पुलिस कमिश्नरेट ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदल दिया है जिससे लगभग तीन लाख निवासियों को लाभ होगा। अब निवासियों को डीसीपी से मिलने के लिए मुरादनगर नहीं जाना पड़ेगा जिससे दूरी कम हो जाएगी. यह निर्णय जनता की लगातार मांग के बाद लिया गया है जिससे पीड़ितों को सुविधा मिलेगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेव सिटी, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, राहुल विहार, बहरामपुर और डासना समेत कई इलाकों के करीब तीन लाख निवासियों के लिए खुशखबरी है। वेव सिटी थाना और क्रॉसिंग्स रिपब्लिक अब पुलिस कमिश्नरेट के ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं।

इन दोनों थाना क्षेत्रों के निवासियों को अब क्षेत्रीय डीसीपी से मिलने के लिए मुरादनगर नहीं जाना पड़ेगा। जीटी रोड स्थित कोतवाली परिसर में स्थित डीसीपी सिटी कार्यालय की दूरी भी कम होगी। कमिश्नरेट बनने से पहले, विजयनगर थाने के कुछ क्षेत्र ही क्रॉसिंग्स रिपब्लिक थाना क्षेत्र में शामिल थे। इसी तरह, कविनगर थाना क्षेत्र और मसूरी के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर वेव सिटी थाना क्षेत्र बनाया गया था। हालाँकि, दोनों थानों के अंतर्गत आने वाले अधिकांश क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आते हैं।

इसलिए, जनता की ओर से वेव सिटी और क्रॉसिंग्स थाना क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने की लगातार मांग की जा रही थी। इसी के मद्देनजर, पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था। स्वीकृति मिलने के बाद बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया।

अब तक, क्रॉसिंग रिपब्लिक के पीड़ितों को डीसीपी (ग्रामीण) से मिलने के लिए 20 किलोमीटर दूर मुरादनगर जाना पड़ता था। अब डीसीपी (सिटी) से मिलने के लिए उन्हें केवल 3-4 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। एसीपी कोर्ट का दायरा भी तय क्रॉसिंग रिपब्लिक और वेव सिटी थानों के मामलों की सुनवाई एसीपी कोतवाली कोर्ट में होगी। कोतवाली और विजयनगर थानों के शांति भंग और अन्य मामलों के आरोपियों को एसीपी वेव सिटी कोर्ट में पेश किया जाएगा। नंदग्राम और सिहानी गेट थानों के मामलों की सुनवाई एसीपी कविनगर कोर्ट में होगी।

मधुबन बापूधाम और कविनगर थानों के मामलों की सुनवाई एसीपी नंदग्राम कोर्ट में, मसूरी थानों के मामलों की सुनवाई एसीपी मोदीनगर कोर्ट में होगी। मुरादनगर, निवाड़ी, मोदीनगर और भोजपुर थानों के लिए एसीपी मसूरी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।