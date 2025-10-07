गाजियाबाद के इन इलाकों में गहराया पानी का संकट, 20 दिनों तक बाधित रहेगी जल आपूर्ति

गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में गंगाजल की आपूर्ति बंद होने से पानी की समस्या बढ़ गई है। नगर निगम द्वारा सीमित आपूर्ति के कारण लोगों को बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है। वैशाली कौशांबी और इंदिरापुरम जैसे इलाकों में 20 दिनों तक आपूर्ति बाधित रहेगी। जल निगम ने दिवाली तक आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद जताई है जबकि नगर निगम टैंकरों से पानी पहुंचाने का आश्वासन दे रहा है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में गंगाजल की आपूर्ति बंद होने के बाद ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पेयजल की समस्या बढ़ गई है। नगर निगम अपने संसाधनों से पेयजल की आपूर्ति करा रहा है लेकिन, एक ही समय लोगों को पानी मिल पा रहा है। ऐसे में लोग बोतलबंद पानी खरीदकर काम चला रहे हैं।

वैशाली निवासी योगेश प्रकाश ने बताया कि नगर निगम से सुबह के समय पेयजल की आपूर्ति की जा रही है लेकिन काफी कम समय के लिए पानी आता है। 10 से 15 मिनट आपूर्ति होने से पानी टंकी में भी नहीं भर पा रहा है।