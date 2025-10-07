गाजियाबाद के इन इलाकों में गहराया पानी का संकट, 20 दिनों तक बाधित रहेगी जल आपूर्ति
गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में गंगाजल की आपूर्ति बंद होने से पानी की समस्या बढ़ गई है। नगर निगम द्वारा सीमित आपूर्ति के कारण लोगों को बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है। वैशाली कौशांबी और इंदिरापुरम जैसे इलाकों में 20 दिनों तक आपूर्ति बाधित रहेगी। जल निगम ने दिवाली तक आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद जताई है जबकि नगर निगम टैंकरों से पानी पहुंचाने का आश्वासन दे रहा है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में गंगाजल की आपूर्ति बंद होने के बाद ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पेयजल की समस्या बढ़ गई है। नगर निगम अपने संसाधनों से पेयजल की आपूर्ति करा रहा है लेकिन, एक ही समय लोगों को पानी मिल पा रहा है। ऐसे में लोग बोतलबंद पानी खरीदकर काम चला रहे हैं।
वैशाली निवासी योगेश प्रकाश ने बताया कि नगर निगम से सुबह के समय पेयजल की आपूर्ति की जा रही है लेकिन काफी कम समय के लिए पानी आता है। 10 से 15 मिनट आपूर्ति होने से पानी टंकी में भी नहीं भर पा रहा है।
कौशांबी निवासी रितेश जैन ने बताया कि गंगाजल की आपूर्ति बंद होने से सोसायटी में रहने वाले लोगों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। सोसायटी में ऊपरी मंजिल पर पानी नहीं पहुंचता है। इंदिरापुरम में भी लोगों ने कम दबाव से भूजल आपूर्ति की शिकायत की है। वैशाली, कौशांबी, इंदिरापुरम समेत डेल्टा कॉलोनियों में करीब 20 दिन के लिए गंगाजल की आपूर्ति बंद रहेगी।
इसके लिए पहले ही लोगों को सूचित किया जाता है। जल निगम के मुख्य अभियंता ब्रह्मानंद ने बताया कि वर्षा के बाद गंगनहर से सिल्ट की सफाई के लिए सिंचाई विभाग से सूचना मिलती है।
उन्होंने बताया कि दिवाली तक लोगों को गंगाजल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। नगर निगम जलकल के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि भूजल की आपूर्ति सभी जगह दी जा रही है। आगे जिन इलाकों में ज्यादा परेशानी आएगी, वहां टैंकर भेजकर जलापूर्ति कराई जाएगी।
