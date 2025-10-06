Ghaziabad Encounter: मुठभेड़ में दबोचे गए वाहन चोर गैंग के दो सदस्य, दो गाड़ियां और तमंचे बरामद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में लिंकरोड और साहिबाबाद थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात मुठभेड़ के दौरान वाहन चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

आरोपी अलीगढ़ के जवां थानाक्षेत्र स्थित जवां सिकंदरपुर निवासी अनिल कुमार और दिल्ली के अमन विहार थानाक्षेत्र के सुल्तानपुरी का रहने वाला अनिल उर्फ महाराज है।

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि दोनों के पास से दो गाड़ियां और तमंचे बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथी अनिल भूषण और बलजीत सिंह के साथ मिलकर गैंग चलाने और वाहन चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की है।