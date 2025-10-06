Language
    गाजियाबाद की सोसायटी में एओए चुनाव के दौरान मारपीट, अध्यक्ष समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By shobhit sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:08 AM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा सन सिटी में एओए चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। सुनीता सिंह नामक एक महिला ने चुनाव अधिकारी पर गलत व्यवहार और एओए अध्यक्ष यश प्रधान और उनकी मां पर गाली-गलौज का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के बाद अध्यक्ष समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चुनाव के दौरान मतगणना को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया।

    चुनाव अधिकारी पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगा है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित शिप्रा सन सिटी में दो अक्टूबर रेगालिया हाइट्स में अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हंगामा और मारपीट हो गई।

    सोसायटी में रहने वाली बुजुर्ग सुनीता सिंह ने चुनाव अधिकारी पर मतगणना के दौरान गलत व्यवहार करने और एओए अध्यक्ष यश प्रधान और उनकी मां पर गाली-गलौज का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शुरुआती जांच की और चार अक्टूबर की रात में अध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

    सुनीता सिंह ने बताया कि मतदान के बाद चुनाव अधिकारी अंकित राय ने सोसायटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालकर मतगणना होने और सभी को आने की सूचना दी। बताया कि जब सभी लोग वहां पहुंचे तब उनकी बहन अमिता धवन ने अपने मतदान पर कुछ जानकारी मांगी।

    इस पर चुनाव अधिकारी अंकित ने मना कर दिया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष यश प्रधान की मां कीर्ती ने उनसे गाली-गलौज शुरू कर दी। एओए अध्यक्ष पर घूंसा मारने और धमकी देने का भी आरोप उन्होंने लगाया।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के बाद जांच कराई गईं। विवाद के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुए थे। इनको लेकर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

