PM मोदी की माता हीराबेन के नाम से जाना जाएगा इंदिरापुरम का उपवन, मेयर सुनीता दयाल का फैसला

गाजियाबाद नगर निगम ने इंदिरापुरम एसटीपी के पास स्थित उपवन का नाम बदलकर हीराबेन उपवन और मिलिट्री ग्राउंड के उपवन का नाम नमो उपवन कर दिया है। पहले इंदिरापुरम में कूड़े का ढेर था जिसे हटाकर उपवन बनाया गया। महापौर ने सभी पार्षदों से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं ताकि ग्रेप लागू होने से पहले काम शुरू हो सके।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम सदन की बैठक में बुधवार को महापौर सुनीता दयाल ने शहर में दो बड़े उपवनों का नामकरण किया। अब इंदिरापुरम एसटीपी के पास बने उपवन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माता हीराबेन उपवन से नाम से जाना जाएगा।

इसी तरह मिलिट्री ग्राउंड में बने उपवन को नमो उपवन के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों उपवन शहर के खूबसूरत उपवन होंगे। यहां के फूलदार और फलदार पौधे लोगों आम लोगों को ऑक्सीजन और साफ हवा देंगे। इंदिरापुरम एसटीपी के पास कूड़ा डाला जाता था। स्थानीय लोग इस कूड़े से परेशान थे। कूड़े का पहाड़ बन गया था। निगम ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आबादी के बीच से कूड़े को हटवाया। कूड़े के स्थान पर निगम ने शहर से खूबसूरत उपवन बनाने का निर्णय लिया। कूड़े वाले स्थान पर पहले निगम ने उपजाऊ मिट्टी डलवाई।

इसके बाद इस स्थान पर फूलदार, फलदार और औषधीय पौधों का रोपण कराया। जिस स्थान पर कभी कूड़ा हुआ करता था अब वहां हरियाली नजर आती है। लोग यहां साफ हवा का आनंद लेने आते हैं। अभी तक इस उपवन का नाम नहीं रखा गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण अभियान शुरू किया था। इस अभियान से प्रेरणा लेते हुए महापौर ने उपवन का नाम प्रधानमंत्री की मां के नाम से रखा। सदन में इस नाम पर सभी पार्षदों ने सहमति जाहिर की।

इसी तरह मिलिट्री ग्राउंड में बने उपवन को नमो उपवन के नाम से जाना जाएगा। दोनों उपवन पर गेट बनाए जाएंगे। गेट पर उनके नाम लिखे जाएंगे। दोनों उपवन रंग बिरंगी लाइटों से जगमग होंगे। उपवन के अंदर बैठने की व्यवस्था भी होगी।