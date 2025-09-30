Language
    Ghaziabad News: बाइक सवार किशोरों को कार से टक्कर मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, हादसे में एक किशोर की गई थी जान

    By shobhit sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:34 AM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने बाइक सवार किशोरों को टक्कर मारने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों शराब के नशे में थे। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई थी जबकि दो घायल हो गए। वे रामलीला देखकर लौट रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को इंदिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

    शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बाइक सवार तीन किशोरों को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि हादसे के समय दोनों आरोपित कार में शराब पी रहे थे। कार की टक्कर लगने से एक किशोर की मौत हो गई थी जबकि उसके दो साथी घायल हुए थे।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि एनएच-9 पर बीते शुक्रवार को देर रात हादसा हुआ था। इसके बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी। छानबीन के आधार पर सोमवार को शाहदरा दिल्ली के अंकित और मकनपुर निवासी दुर्गेश को गिरफ्तार किया गया है।

    आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि शुक्रवार देर शाम को अंकित अपनी कार से दोस्त दुर्गेश के किसी जानकार को दिल्ली छोड़ने गया था। वहां से दोनों मकनपुर लौट रहे थे। थे। दिल्ली से दोनों ने शराब खरीदी और पीते हुए वापस आ रहे थे।

    कार अंकित चला रहा था। एनएच-नौ पर साईं मंदिर चौराहे पर पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार किशोर चपेट में आ गए। डिवाइडर से टकराने पर 16 वर्षीय अंश की मौत हो गई जबकि उसके दोस्त न्यायखंड व्यू हाइट सोसायटी के जतिन मित्तल व संजय मामूली रूप से घायल हो गए।

    तीनों बाइक पर सवार होकर खिचड़ीपुर दिल्ली से रामलीला देखने के बाद घर लौट रहे थे। घटना के बाद परिजनों ने किशोर की मौत का आरोप उनके दोस्तों पर ही लगाया था और शव रखकर हंगामा भी किया था।

    इस मामले में पुलिस ने अंश के दोस्तों पर भी मुकदमा दर्ज किया था। एसीपी ने बताया कि छानबीन में सीसीटीवी कैमरों से असली आरोपितों का पता चला। इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी इंदिरापुरम क्षेत्र से ही की गई।