    Ghaziabad News: मनीष हत्याकांड में संदिग्धों से पूछताछ जारी, लिव-इन में रहने वाली महिला पर लगे गंभीर आरोप

    By vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:25 AM (IST)

    गाजियाबाद के नंदग्राम में ट्रक चालक मनीष की हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है। परिजनों ने लिव-इन पार्टनर पर शक जताया है। वहीं क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक किशोर ने परिजनों की डांट से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। \

    मनीष हत्याकांड में संदिग्धों से पूछताछ जारी, महिला पर स्वजन ने लगाया आरोप

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र में ट्रक चालक की हत्या के मामले में पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, लेकिन आराेपित पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जांच में मनीष के साथ शराब पीने वाले युवकों ने हत्या की वारदात से इंकार किया है। लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला भी बार-बार बयान बदल रही है।

    जनपद बागपत के गांव बिसौत में रहने वाले दीपक ने आरोप लगाया है कि उनके भाई मनीष की हत्या उसके साथ लिव इ में रहने वाली महिला ने कराई है। हत्या के तुरंत बाद उसने नंदग्राम थाने में तहरीर दी। जबकि उन्होंने महिला पर ही शक जताया था।

    पीड़ित का कहना है कि मंगलवार को वह थाने पहुंचे तो महिला को पूछताछ कर छोड़ दिया गया। जब उन्होंने नामजद तहरीर दी तो पुलिसकर्मी उन्हीं से महिला का पता ठिकाना पूछने लगे। दीपक का आरोप है कि महिला और उसके दो साथी उनके भाई की हत्या में शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने इस बात से सिरे से इंकार किया है।

    एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। शीघ्र आरोपित गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा।

    किशोर ने फांसी लगाकर जान दी

    क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र के बागू में स्वजन की डांट से नाराज 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर जान दे दी। सोमवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे किशोर का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। माैके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। किशोर का परिवार मूल रूप से बदायूं के रामपुर टांडा का रहने वाला है।