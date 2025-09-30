गाजियाबाद में ट्रैफिक अलर्ट, दुर्गा विसर्जन और दशहरा के चलते शहर के इन रास्ताें पर रहेगा डायवर्जन
गाजियाबाद में दुर्गा विसर्जन और दशहरा के कारण यातायात में बदलाव किया गया है। मेरठ रोड पर तीन दिन तक भारी वाहन नहीं चलेंगे जबकि दशहरे पर जीटी रोड पर दोपहर से रात तक डायवर्जन रहेगा। मुरादनगर गंगनहर और घंटाघर रामलीला मैदान के आसपास वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है और पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुधवार से तीन दिन तक मेरठ रोड पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। मुरादनगर गंगनहर पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के कारण गाजियाबाद और मोदीनगर के बीच भारी वाहनोें की आवाजाही बुधवार सुबह आठ बजे से शुक्रवार शाम तक बंद रहेगी।
इसी तरह दशहरे पर जीटी रोड पर घंटाघर रामलीला मैदान में रावण पुतला दहन के कारण भारी वाहन बृहस्पतिवार दोहपर एक बजे से देर रात तक नहीं चलेंगे।
कविनगर रामलीला मैदान के आसपास वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यातायात पुलिस ने दोनों आयेाजन के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है। घंटाघर रामलीला मैदान और कविनगर रामलीला मैदान के पास पार्किंग स्थल भी तय किए गए हैं।
दुर्गा मूर्ति विसर्जन के कारण मेरठ रोड पर यह रहेगा डायवर्जन
- मेरठ की ओर से सभी प्रकार के मालवाहक वाहन एवं बस मोदीनगर एवं मुरादनगर गंगनहर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे सभी वाहन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे व हापुड़ होते हुए एनएच-नौ का प्रयोग कर गंतव्य के लिए जाएंगे।
- मोदीनगर की ओर से सभी प्रकार के मालवाहक वाहन एवं बस मुरादनगर गंगनहर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे सभी वाहन राज चौपले से हापुड़ रोड होते हुए डीएमई का प्रयोग करेंगे।
- एएलटी की ओर से सभी प्रकार के मालवाहक वाहन एवं बस मुरादनगर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन एएलटी से हापुड़ चुंगी होकर आत्माराम स्टील होते हुए एनएच-नौ के जरिए जाएंगे।
- गंगनहर पटरी मार्ग पर मेरठ में जानी एवं नानू से मुरादनगर की तरफ आवाजाही नहीं कर पाएंगे।
- पाइप लाइन मार्ग पर टीलामोड़ से सभी प्रकार के मालवाहक वाहन मुरादनगर गंगनहर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन लोनी तिराहा से ईस्टर्न पेरीफेरलवे का प्रयोग कर डासना निकास पर उतरकर गंतव्य को जाएंगे।
- ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से मालवाहक वाहन मुरादनगर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन डासना निकास या डीएमई के जरिए गंतव्य को जाएंगे।
दशहरा पर बृहस्पतिवार को यह रहेगा डायवर्जन
रामलीला मैदान घंटाघर
- जीटी रोड पर साजन मोड़ से घंटाघर एवं मेरठ तिराहा से चौधरी मोड़ के बीच नो एंट्री के प्रतिबंध बृहस्पतिवार देर रात तीन बजे तक प्रभावी रहेंगे।
- जीटी रोड पर हापुड़ तिराहा से चौधरी मोड़ के बीच मालवाहक वाहन एवं बसों की आवाजाही बंद रहेगी। लालकुआं की ओर जाने वाले ऐसे वाहन हापुड़ तिराहा से पुराना बस अड्डा होते हुए अंबेडकर रोड से चौधरी मोड़ होकर आवाजाही करेंगे।
- ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर से चौधरी मोड़ के बीच भी मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
- गोशाला फाटक से आने वाले मालवाहक वाहन जस्सीपुरा से घंटाघर की ओर नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन हापुड़ तिराहा होते हुए गंतव्य को जाएंगे।
- ऑटो एवं ई रिक्शा का संचालन शंभु दयाल काॅलेज से रेलवे रोड कट के बीच बंद रहेगा।
यह रहेगी पार्किंग व्यवस्था
- पार्किंग-1 काॅमर्शियल काॅम्प्लेक्स, रमते राम रोड कट
- पार्किंग-2 शंभुदयाल इंटर एवं डिग्री काॅलेज
- पार्किंग-3 नेहरू युवा केंद्र, अंबेडकर रोड
रामलीला मैदान कविनगर
- सभी प्रकार के मालवाहक वाहन एवं बस का संचालन हापुड चुंगी से डायमंड तिराहा के बीच प्रतिबंधित रहेगा।
- कविनगर सी ब्लाॅक टैगोर रोड से आने वाले सभी प्रकार के दोपहिया एवं चार पहिया वाहन केडीबी तिराहा से रामलीला मैदान मुख्य द्वार की तरफ नहीं जाएंगे। वाहन स्वामी केडीबी स्कूल एवं शूटिंग रेंज में वाहन खड़ा कर पैदल रामलीला मैदान जाएंगे।
- शास्त्रीनगर चौराहा से रहीम मार्ग होते हुए रामलीला मैदान की ओर आने वाले दोपहिया एवं चार पहिया वाहन बालाजी कार सिटी तिराहा से आगे रामलीला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन स्वामी शनि मंदिर तिराहा होकर जैनमति उजागरमल इंटर काॅलेज एवं डीएस क्रिकेट एकेडमी में अपने वाहन खड़ा कर पैदल गेट नंबर-2 से रामलीला मैदान में प्रवेश करेंगे।
हेल्पलाइन नंबर
- यातायात नियंत्रण कक्ष- 9643322904
- यातायात निरीक्षक द्वितीय- राजकुमार भारद्वाज-7895012878
- यातायात निरीक्षक सप्तम-मनवीर सिंह-8433258920
- यातायात निरीक्षक अष्ठम-जटाशंकर पाठक-8707676770
