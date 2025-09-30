गाजियाबाद में ट्रैफिक अलर्ट, दुर्गा विसर्जन और दशहरा के चलते शहर के इन रास्ताें पर रहेगा डायवर्जन

गाजियाबाद में दुर्गा विसर्जन और दशहरा के कारण यातायात में बदलाव किया गया है। मेरठ रोड पर तीन दिन तक भारी वाहन नहीं चलेंगे जबकि दशहरे पर जीटी रोड पर दोपहर से रात तक डायवर्जन रहेगा। मुरादनगर गंगनहर और घंटाघर रामलीला मैदान के आसपास वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है और पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं।

दुर्गा पूजा के कारण मेरठ रोड पर भारी वाहन बंद, दशहरा पर जीटी रोड पर रहेगा डायवर्जन